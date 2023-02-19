Расклад на картах таро указывает на внезапное окончание войны в Украине

Подписание договоров с РФ, которые фактически будут означать ее капитуляцию, может состояться уже после завершения боевых действий.

Известная таролог Ольга Стогнушенко утверждает, что расклад карт об окончании войны в Украине свидетельствует, что боевые действия могут завершиться быстро и почти мгновенно.

Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале "КаПаБа".

"Возможно, будет такое, что, например, сегодня обстреливают, а завтра уже войска вывели. Что-то такое мгновенное, неожиданное. Мы будем настроены, что что-нибудь еще произойдет, но этого не будет”, — пояснила она.

По ее словам, расклад карт указывает на то, что вражеские войска понадобятся в какой-нибудь другой стране, поэтому Россия срочно заберет своих военных и оружие из Украины.

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Стогнушенко отметила, что де-юре война может закончиться позже, то есть договоры с РФ будут подписаны уже после прекращения боевых действий. Фактически это будет капитуляция, но Россия не будет этого признавать и в документах, возможно, это будет прописано по-другому.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее астролог Влад Росс прогнозировал, что войну в Украине президент России Владимир Путин может закончить в ближайшее время, и это решение будет связано с его страхом.

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