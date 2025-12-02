Растительный гороскоп друидов на 1–7 декабря: Девам — мягкость, Стрельцам — решительность

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

1–7 декабря – это время перехода от осенней медлительности к зимней сосредоточенности. В этот период особенно важно слушать себя, не форсировать события и позволять внутренним процессам созревать естественно. Растительный гороскоп на этой неделе опирается на реальные, традиционные растения, символически поддерживающие каждый знак зодиака в его естественных потребностях.

Растительный гороскоп на 1-7 декабря 2025 года.

Овен — Имбирь

Имбирь приносит активность и внутренний огонь. Неделя благоприятна для быстрых решений, запуска новых идей и подготовки к долгосрочным проектам. Избегайте перегрузки.

Телец — Календула

Календула окутывает теплом. Вы ощутите потребность в уюте, стабильности и спокойных домашних ритуалах. Это идеальная неделя для обновления и бытовых радостей.

Близнецы — Мята

Мята освежает мышление. Вы легко справитесь с коммуникацией, обучением и решением ранее откладываемых задач. Неделя о ясности и новых идеях.

Рак — Мелисса

Мелисса успокаивает и стабилизирует эмоции. Это время внутреннего тепла, спокойных вечеров и взаимопонимания в отношениях. Найдите место для мягкости.

Лев — Розмарин

Розмарин придает уверенность и структурность. Вы сможете более четко увидеть свои цели и определить, что следует сделать в первую очередь. Хорошо работать с планировкой.

Дева — Ромашка

Ромашка смягчает напряжение и помогает расслабиться. Начало декабря станет временем отдыха, кротости к себе и снятию излишней ответственности.

Весы — Лаванда

Лаванда возвращает равновесие. Вы почувствуете гармонию в отношениях, внутренний порядок и уменьшение волнений. Неделя благоприятна для творчества и эстетики.

Скорпион — Пион

Пион сглаживает эмоциональные колебания. Вы можете завершить сложный разговор, принять честное решение или увидеть истину там, где был туман.

Стрелец — Расторопша

Расторопша символизирует выносливость. Вы будете особенно продуктивны по делам, требующим системности. Неделя для важных решений и глубокой концентрации.

Козерог — Тимьян

Тимьян усиливает внутреннюю силу. У вас будет достаточно ресурса, чтобы завершить сложные задачи, стабилизировать темп и подготовить основу для зимы.

Водолей — Эвкалипт

Эвкалипт очищает мысли. Неделя благоприятна для нового мышления, свежих подходов и просмотра старых идей. Поможет движение и свежайший воздух.

Рыбы — Лотос

Лотос усугубляет интуицию. Это неделя творчества, медитативных состояний и вдохновения. Внутренние знаки станут более точными, чем логика.

1–7 декабря – период «мягкого старта» зимы. Выбирайте медленные темпы, тёплые напитки, успокаивающие ароматы и внимательность к сигналам тела – это создаст основу для стабильности на весь месяц.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

