Растительный гороскоп друидов на 10-16 ноября: Овнам — решимость, Рыбам — покой

Ноябрь – время, когда земля успокаивается, а мы склоняемся к внутренним размышлениям. В этот период особенно важно слышно природу: аромат трав, шелест листьев или запах влажного воздуха могут стать подсказками для души. Растительный гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября 2025 г. подскажет, какие энергии цветов и трав будут сопровождать вас и как их использовать для собственного восстановления.

Растительный гороскоп на 10-16 ноября 2025 года

Овен — Розмарин

Розмарин наполняет решительностью и ясностью действий. На этой неделе не медлите – судьба дает шанс двигаться вперед. Избегайте сомнений, слушайте интуицию, и ваши планы сдвинутся с места.

Телец — Тимьян

Тимьян — символ выдержки и защиты. Вы способны справиться с любыми трудностями, если не потеряете внутреннее спокойствие. Хорошо работать с ароматами или травяными чаями – они усилят энергию стойкости.

Близнецы — Мелисса

Мелисса успокаивает и гармонизирует мысли. Неделя будет насыщена общением – будьте выборочными в контактах. Не торопитесь делиться планами, сохраняйте некоторые намерения при себе.

Рак — Лилия

Лилия – растение нежности и очищение сердца. Пора простить себя или кого-то из близких. Позвольте эмоциям выходить свободно, и вы почувствуете более глубокое облегчение.

Лев — Подсолнечник

Подсолнечник несет энергию радости и самовыражения. Вы в центре внимания – воспользуйтесь этим, чтобы показать свой талант. Но не забывайте: искренность – главный магнит вашего успеха.

Дева — Шалфей

Шалфей очищает не только пространство, но и мысли. Неделя благоприятна для наведения порядка: от уборки дома до завершения старых проектов. Порядок вокруг – это ясность внутри.

Весы — Ромашка полевая

Ромашка поможет сохранить спокойствие в спорах и обрести гармонию в отношениях. Прислушивайтесь к ощущениям – не все нуждается в объяснении. Ваше сердце знает, что делать.

Скорпион — Мята перечная

Мята дарит освежение, ясность и гибкость. Если вы сомневаетесь между двумя решениями — позвольте себе побыть в паузе. Свежий взгляд поможет увидеть новый путь.

Стрелец — Имбирь

Имбирь символизирует огонь, силу и действие. Вы почувствуете энергетический подъем – воспользуйтесь им для движения к цели. Но важно не перегореть: совмещайте активность с заботой о теле.

Козерог — Эвкалипт

Эвкалипт очищает дыхание и мысли. Неделя подходит для оздоровления – физической или эмоциональной. Посвятите время себе, чтобы восстановить баланс и силу воли.

Водолей — Вербена

Вербена усиливает вдохновение и коммуникацию. Новые идеи могут появиться внезапно – запишите их. Это хороший период для творчества и взаимодействия с единомышленниками.

Рыбы — Лаванда

Лаванда приносит мир и умиротворение. Займитесь тем, что успокаивает: музыка, сон, творчество. Энергия недели поможет обрести внутреннюю гармонию, если не сопротивляться жизни.

Эта неделя — об очищении из-за нежности. Пейте больше травяных настоев, проветривайте пространство и вдыхайте ароматы природы. Растения напоминают: восстановление начинается с дыхания.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

