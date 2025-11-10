Растительный гороскоп друидов на 11 ноября: Львам — день любви, Ракам — время гармонии.

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

Реклама

Друиды верили, что каждое растение имеет свою душу и силу, а его энергия способна влиять на настроение и события. Сегодня, 11 ноября, растительный гороскоп друидов открывает новые смыслы: кому следует замедлиться, кто получит поддержку Вселенной, а кто сможет наконец-то ощутить прилив внутренней силы.

Растительный гороскоп на 11 ноября

Овен — Ромашка

Ромашка приносит очищение и покой. Если вас беспокоили сомнения или обиды — пора отпустить их. После обеда вы почувствуете лёгкость и новое вдохновение.

Телец — Лавр

День успеха и заслуженного признания. Лавр напоминает, что даже небольшие шаги приближают вас к победе. Порадуйтесь тому, что уже удалось.

Реклама

Близнецы — Мята

Мята дарит ясность мыслей. Вы почувствуете необходимость упорядочить дела, документы или отношения. Будьте внимательны к мелочам – именно они сегодня решающие.

Рак — Лотос

Лотос – символ душевного очищения. День подходит для глубоких размышлений и самопознания. Вы можете почувствовать внутреннюю гармонию и покой, если позволите себе молчание.

Лев — Роза

Роза говорит о любви, самоуважении и искренности. Сегодня стоит открыть сердце – для любви, творчества или примирения. Ваше тепло способно растопить даже самые крепкие льды.

Дева — Лаванда

День приведенного порядка. Лаванда поможет восстановить баланс в обычных делах. Чистота вокруг – это чистота внутри.

Реклама

Весы — Фиалка

Фиалка приносит покой и нежность. Вы можете стать для кого-нибудь тихой опорой. Не торопитесь с решениями – разрешите ситуациям созреть.

Скорпион — Пион

Пион – растение глубоких трансформаций. День подходит для перемен в жизни или сознании. Вы готовы освободиться от прошлого, чтобы принять новое.

Стрелец — Розмарин

Розмарин разжигает огонь энтузиазма. Займитесь тем, что вас увлекает, но не забывайте об отдыхе. Вечернее время – для вдохновения.

Козерог — Эдельвейс

Эдельвейс напоминает: ваша выдержка – это ваш дар. Даже если путь сложен, вы справитесь. Не сомневайтесь в своей стойкости.

Реклама

Водолей — Вербена

Вербена поможет ощутить силу слова. Ваши мысли и высказывания сегодня могут влиять на других, поэтому говорите сознательно и дружелюбно.

Рыбы — Верес

Вереск приносит мягкую силу. Найдите момент для тишины и осознания. Если что-то кажется туманным – просто подождите, ясность придет сама.

11 ноября - день энергетической очистки. Даже несколько минут среди природы или ухода за комнатным растением помогут восстановить равновесие и вдохновение.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.