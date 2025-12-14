Растительный гороскоп друидов на 14 декабря: Ракам — эмоциональное спокойствие, Козерогам — собранность.

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

Вторая половина декабря постепенно переводит в более глубокий зимний ритм. Это время, когда важно беречь силы, выбирать простые решения и не требовать чрезмерного.

Растительный гороскоп на 14 декабря базируется на реальных, хорошо известных растениях, символически связанных со спокойствием, выдержкой, восстановлением и внутренней опорой.

Растительный гороскоп на 14 декабря 2025 года.

Овен — Имбирь

Имбирь поддерживает тонус и внутреннюю страсть. День подходит для активных решений, но важно не перегружать себя – действуйте выборочно.

Телец — Ромашка

Ромашка успокаивает и помогает снизить напряжение. Сегодня следует сосредоточиться на комфорте, домашних делах и восстановлении.

Близнецы — Мята

Мята освежает мышление и облегчает общение. Вы сможете легко объяснить свою позицию и найти общий язык с другими.

Рак — Мелисса

Мелисса окутывает эмоциональным спокойствием. Это день заботы о себе, тихих разговорах и создании безопасного, уютного пространства.

Лев — Лаванда

Лаванда смягчает внутреннее напряжение. День благоприятен для отдыха, творческих занятий и уменьшения эмоционального давления.

Дева — Шалфей

Шалфей помогает упорядочить мысли и дела. Хорошо завершать начатое и наводить порядок в повседневных процессах.

Весы — Вербена

Вербена поддерживает лёгкость и гибкость. Вы сможете сохранить равновесие даже в непростых разговорах и обрести мягкий компромисс.

Скорпион — Пион

Пион уравновешивает глубокие эмоции. День благоприятен для внутренних выводов и спокойного принятия важных решений.

Стрелец — Тимьян

Тимьян придает выносливости. Вы сможете стабильно двигаться к цели, не теряя энергии по пустякам.

Козерог — Розмарин

Розмарин помогает сосредоточиться и удержать контроль над процессами. Это удачный день для планирования и ответственных шагов.

Водолей — Эвкалипт

Эвкалипт очищает от перегрузки. Полезно сменить обстановку, больше двигаться или побыть на свежем воздухе.

Рыбы — Лотос

Лотос усиливает интуитивное восприятие. День хорошо подходит для творчества, созерцания и работы с внутренними образами.

14 декабря стоит прожить в спокойном темпе: без спешки, с заботой о теле и эмоциях. Теплые напитки, тишина и простые дела помогут восстановить внутреннее равновесие.

