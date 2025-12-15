Растительный гороскоп друидов на 15-21 декабря: Весам — равновесие, Стрельцам — выдержка

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

Середина декабря – это переход в более глубокий зимний ритм. Природа вроде напоминает: сейчас важны не рывки, а постоянство, тепло и внутренняя собранность. В этот период хорошо завершать начатое, подводить итоги года и постепенно готовиться к праздникам без перегрузок.

Растительный гороскоп на 15–21 декабря составлен на основе реальных, традиционных растений, символизирующих выдержку, успокоение, очищение и мягкую поддержку.

Растительный гороскоп на 15-21 декабря 2025 года

Овен — Розмарин

Розмарин помогает сохранять фокус и не распылять силы. Неделя благоприятна для планирования, завершения важных дел и стратегических решений.

Телец — Календула

Календула приносит чувство тепла и стабильности. Вы будете нуждаться в комфорте, простых радостях и медленном темпе. Не стоит перегружать себя.

Близнецы — Мята

Мята освежает мышление. Неделя подходит для общения, уточнения договоренностей и работы с информацией. Слова будут иметь особый вес.

Рак — Ромашка

Ромашка успокаивает эмоции. Это время заботы о себе, семейных моментах и внутреннем обновлении. Выбирайте тишину вместо лишних контактов.

Лев — Лаванда

Лаванда помогает понизить напряжение и отпустить контроль. Неделя благоприятна для творчества, отдыха и мягкого просмотра собственных ожиданий.

Дева — Шалфей

Шалфей очищает пространство и мысли. Это удачное время для уборки, завершения рабочих процессов и упорядочения дел к концу года.

Весы — Лаванда

Лаванда возвращает внутреннее равновесие. Вы можете избежать конфликтов и сохранить гармонию даже в напряженных ситуациях. Меньше – значит лучше.

Скорпион — Пион

Пион уравновешивает глубокие эмоции. Неделя может принести внутренние выводы и важные осознания, которые следует прожить без спешки.

Стрелец — Тимьян

Тимьян придает выносливости. Вы сможете стабильно двигаться к цели, даже если темп будет казаться медленным. Последовательность будет ключевой.

Козерог — Расторопша

Расторопша символизирует силу и восстановление. Неделя благоприятна для серьезных решений, ответственных шагов и долгосрочного планирования.

Водолей — Эвкалипт

Эвкалипт очищает мышление. Прогулки, свежий воздух и смена обстановки помогут избавиться от перегрузки и найти новые идеи.

Рыбы — Лотос

Лотос усугубляет интуицию и творческое состояние. Это время мечтаний, внутренней тишины и внимательного отношения к собственным ощущениям.

15–21 декабря — период завершений и внутренней настройки. Не стоит торопиться или брать на себя лишнее. Выбирайте теплые ритуалы, медленный темп и действия, поддерживающие ваш внутренний баланс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

