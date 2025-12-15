- Дата публикации
Растительный гороскоп друидов на 15-21 декабря: Весам — равновесие, Стрельцам — выдержка
Неделя с 15 по 21 декабря проходит под знаком замедления и внутренней настройки – растения этого периода подскажут каждому знаку зодиака, как беречь энергию и действовать без лишнего давления.
Середина декабря – это переход в более глубокий зимний ритм. Природа вроде напоминает: сейчас важны не рывки, а постоянство, тепло и внутренняя собранность. В этот период хорошо завершать начатое, подводить итоги года и постепенно готовиться к праздникам без перегрузок.
Растительный гороскоп на 15–21 декабря составлен на основе реальных, традиционных растений, символизирующих выдержку, успокоение, очищение и мягкую поддержку.
Растительный гороскоп на 15-21 декабря 2025 года
Овен — Розмарин
Розмарин помогает сохранять фокус и не распылять силы. Неделя благоприятна для планирования, завершения важных дел и стратегических решений.
Телец — Календула
Календула приносит чувство тепла и стабильности. Вы будете нуждаться в комфорте, простых радостях и медленном темпе. Не стоит перегружать себя.
Близнецы — Мята
Мята освежает мышление. Неделя подходит для общения, уточнения договоренностей и работы с информацией. Слова будут иметь особый вес.
Рак — Ромашка
Ромашка успокаивает эмоции. Это время заботы о себе, семейных моментах и внутреннем обновлении. Выбирайте тишину вместо лишних контактов.
Лев — Лаванда
Лаванда помогает понизить напряжение и отпустить контроль. Неделя благоприятна для творчества, отдыха и мягкого просмотра собственных ожиданий.
Дева — Шалфей
Шалфей очищает пространство и мысли. Это удачное время для уборки, завершения рабочих процессов и упорядочения дел к концу года.
Весы — Лаванда
Лаванда возвращает внутреннее равновесие. Вы можете избежать конфликтов и сохранить гармонию даже в напряженных ситуациях. Меньше – значит лучше.
Скорпион — Пион
Пион уравновешивает глубокие эмоции. Неделя может принести внутренние выводы и важные осознания, которые следует прожить без спешки.
Стрелец — Тимьян
Тимьян придает выносливости. Вы сможете стабильно двигаться к цели, даже если темп будет казаться медленным. Последовательность будет ключевой.
Козерог — Расторопша
Расторопша символизирует силу и восстановление. Неделя благоприятна для серьезных решений, ответственных шагов и долгосрочного планирования.
Водолей — Эвкалипт
Эвкалипт очищает мышление. Прогулки, свежий воздух и смена обстановки помогут избавиться от перегрузки и найти новые идеи.
Рыбы — Лотос
Лотос усугубляет интуицию и творческое состояние. Это время мечтаний, внутренней тишины и внимательного отношения к собственным ощущениям.
15–21 декабря — период завершений и внутренней настройки. Не стоит торопиться или брать на себя лишнее. Выбирайте теплые ритуалы, медленный темп и действия, поддерживающие ваш внутренний баланс.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
