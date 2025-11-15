Растительный гороскоп друидов на 15 ноября: Весам – покой, Овнам – решимость

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

Ноябрь входит в период глубокого успокоения, когда энергия Земли замедляется, но становится мудрее. В этот день Вселенная говорит языком запахов и цветов – растения открывают свои символические карты для каждого знака. Некоторые из них указывают на очищение, другие – на рост и решительность, а кто-то получит подсказку о любви или прощении.

Растительный гороскоп на 15 ноября 2025 года

Овен — Имбирь

Карта действия. Имбирь добавляет энергии, уверенности и жажды жизни. Сегодня ваш огонь особенно яркий – направляйте его на то, что действительно имеет значение. Избегайте импульсивности – сила должна быть управляемой.

Телец — Мята перечная

Карта ясности. Мята освежает ум и помогает сосредоточиться. Вы почувствуете облегчение после разговора или принятия решения. Сегодня важно сказать правду.

Близнецы — Лемонграсс

Карта движения. Энергия лемонграсса приносит легкость и желание перемен. Попробуйте что-нибудь новое — даже небольшой эксперимент может открыть новый путь. Избегайте рутины, потому что она тормозит ваше развитие.

Рак — Калина

Карта корней. Калина символизирует дом, любовь и наследие. День благоприятен для семейных разговоров, примирения и заботы о близких. Вы – опора для других, но не забывайте заботиться и о себе.

Лев — Роза

Карта сердца. Роза открывает энергию нежности и взаимности. Это день красоты, комплиментов и вдохновения. В отношениях возможен новый этап – честный разговор или более глубокое сближение.

Дева — Шалфей

Карта очистки. Шалфей помогает избавиться от лишнего — в мыслях, вещах, контактах. Сегодня полезно завершить то, что давно откладывали. Ваше пространство очищается, чтобы принять новую энергию.

Весы — Лаванда

Карта покоя. Лаванда успокаивает разум и восстанавливает внутреннее равновесие. День подходит для тишины, ароматерапии, медленной прогулки. Не принимайте важных решений – позвольте Вселенной выровнять путь.

Скорпион — Гвоздика

Карта силы. Гвоздика придает внутреннюю стойкость и помогает нести правду даже тогда, когда это сложно. Сегодня вы способны изменить ход событий – главное действовать без агрессии, но с достоинством.

Стрелец — Розмарин

Карта мудрости. Розмарин напоминает, что истинная сила в знании. Вы можете получить совет или знак, который окажется решающим. Запишите идеи — они созреют чуть позже.

Козерог — Верес

Карта стойкости. Вереск поможет сохранить равновесие и не реагировать на провокации. День нуждается в сдержанности, но именно это даст наилучший результат. Ваша тишина сегодня сильнее любых слов.

Водолей — Эвкалипт

Карта очистки дыхания. Эвкалипт обновляет мысли и дает новое дыхание по делам. Если что-то застопорилось — отпустите контроль и просто вдохните полной грудью. Новые идеи появятся сами.

Рыбы — Лилия

Карта чистоты. Лилия наполняет день гармонией, покоем и верой. Ваша сила – в сочувствии. Прислушивайтесь к интуиции, она сегодня слышит Вселенную особенно ясно.

15 ноября – день мягкой трансформации. Очистите вокруг себя пространство: физически или энергетически. Даже простое действие – свежий воздух, цветок на столе или чашка травяного чая – способно вернуть вам силу и вдохновение.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

