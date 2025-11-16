Растительный гороскоп друидов на 16 ноября: Девам – свежий взгляд, Рыбам – гармония.

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

Когда дни становятся короче, а свет более мягким, природа учит нас искусству тишины. В этот день энергии Земли действуют особенно тонко – из-за аромата, цвета, осязания. Растительный гороскоп на 16 ноября рассказывает, какие природные силы поддерживают каждый знак зодиака и что поможет вам почувствовать гармонию.

Растительный гороскоп на 16 ноября 2025 года.

Овен — Розмарин

Розмарин — растение ясности. Сегодня важно не спешить – вместо действия придет более глубокое понимание. Если испытываете раздражение, сделайте паузу, глубоко вдохните и увидите ситуацию иначе.

Телец — Лаванда

Лаванда дарит покой и расслабление. Этот день подходит для отдыха, ухода за собой, прогулки или приготовления ароматного чая. Все, что наполняет ваш дом миром, сейчас особенно полезно.

Близнецы — Лемонграсс

Лемонграсс обновляет мысли. Вы можете почувствовать прилив идей или желание произвести перестановку, изменить распорядок, обновить пространство. Это день легкости – доверьтесь внутреннему порыву.

Рак — Верес

Вереск — растение внутренней выдержки. День подталкивает к воспоминаниям и итогам. Не замыкайтесь в прошлом — это лишь зеркало вашей мудрости. Вы готовы к новому этапу.

Лев — Календула.

Календула лечит сердце. Ваше тепло сегодня способно залечить не только вас, но и рядом. Смело высказывайте добрые слова – они обладают мощной энергией.

Дева — Мята

Мята — растение обновления. Вы почувствуете, как в голове появляется легкость, а в сердце уверенность. День хорош для решения мелких задач, обучения и планирования будущего.

Весы — Фиалка

Фиалка – растение равновесия. Она учит останавливаться и ценить моменты тишины. Не торопитесь принимать решения – просто наблюдайте. Мир в сердце сегодня ценнее любой победы.

Скорпион — Черный мак

Мак – растение глубины. День может пробудить сильные эмоции, но они ведут к исцелению. Не бойтесь чувств – они очищают душу.

Стрелец — Имбирь

Имбирь – растение огня. Вы снова полон энергии и готовы действовать. День подходит для встреч, выступлений, путешествий или новых идей. Ваше слово сегодня в силах вдохновлять.

Козерог — Шалфей

Шалфей – растение мудрости. Вы готовы подвести итоги и понять, что следует оставить в прошлом. Сегодня – день об очищении и структурности.

Водолей — Эвкалипт

Эвкалипт открывает дыхание и освобождает пространство. Вы ощутите потребность в движении, свежем воздухе или общении. Не оставайтесь в замкнутом кругу – мир открыт для вас.

Рыбы — Жасмин

Жасмин – растение гармонии. Она пробуждает мягкость и сострадание. День идеален для творчества, медитации или просто созерцания неба. Ваша душа сейчас отзывается на красоту.

16 ноября - день очищения из-за нежности. Вдыхайте запахи, прикасайтесь к листьям, пейте травяные настои. Природа напоминает: мягкость – это тоже сила, просто более глубокая и устойчивая.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

