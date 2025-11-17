Растительный гороскоп друидов на 17–23 ноября: Ракам – нежность, Овнам – сила действия

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

Конец ноября – время глубокой тишины, когда природа медленно готовится к зиме. Энергия становится спокойной, но мудрой, и именно в такой атмосфере растения лучше проявляют свои символические подсказки. Растительный гороскоп на неделю 17-23 ноября 2025 расскажет, какие растения будут вашими талисманами и какой совет они несут каждому знаку.

Растительный гороскоп на 17-23 ноября 2025 года

Овен — Куркума

Куркума – символ силы действия и исцеления. Эта неделя подтолкнет вас к важным шагам, которые вы давно планировали. Ваша энергия возвращается – используйте ее мудро и целеустремленно.

Телец — Тимьян

Тимьян добавляет выдержки и тепла. Неделя благоприятна для семейных дел и бытовых радостей. Вы найдете опору в простых вещах – в стабильности, ритуалах и ощущении дома.

Близнецы — Верес

Вереск символизирует эмоциональную стойкость. Вы можете спокойно реагировать на вызовы и принять правильные решения. Это период духовного выравнивания и взросления.

Рак — Жасмин

Жасмин несет нежность и взаимопонимание. Неделя подходит для примирения, глубоких разговоров и заботы о близких. Прислушивайтесь к своим чувствам – они очень точны.

Лев — Роза красная

Красная роза пробуждает любовь и вдохновение. Вы будете в центре внимания – используйте это время для творчества, встреч или больших планов. Энергия сердца ведет вас вперед.

Дева — Лаванда полевая

Полевая лаванда успокаивает и помогает привести в порядок мысли. Это время, когда следует замедлиться, навести порядок и позволить себе отдохнуть. Ничего не нужно ускорять.

Весы — Мелисса лимонная

Мелисса возвращает гармонию. Неделя будет о равновесии в отношениях. Вы сможете найти слова, снимающие напряжение и возвращающие доверие. Выберите мягкость вместо борьбы.

Скорпион — Пижмо

Пижма символизирует внутреннюю жесткость. Если настанет момент отстаивать границы, делайте это спокойно и уверенно. Ваш голос будет услышан.

Стрелец — Имбирь

Имбирь придает энтузиазму и подвижности. Неделя активна, динамична и богата возможностями. Главное – не распыляться. Выберите одну из целей и двигайтесь к ней.

Козерог — Кедровая хвоя

Кедр несет выносливость и внутренний стержень. Этот период помогает укрепить позиции на работе, в проектах и личной жизни. Ваше терпение будет вознаграждено.

Водолей — Вербена душистая

Душная вербена открывает вдохновение и инсайты. Будьте внимательны к знакам: появляющиеся на этой неделе идеи могут изменить ваши планы на месяцы вперед.

Рыбы — Лотос белый

Белый лотос – символ духовного возвышения. Вы можете почувствовать сильную интуицию или желание уединения. Это время глубочайшей гармонии, грез и творческого вдохновения.

17–23 ноября – время внутренней очистки. Выберите небольшой ритуал: теплый чай, короткую прогулку, медитацию или ароматическую свечу. Нежность к себе сейчас – лучшая форма силы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

