Растительный гороскоп друидов на 17 ноября: Стрельцам — уверенность, Весам — равновесие

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

Реклама

Этот день несет мягкую, умиротворяющую энергию ноября: природа учит не торопиться, слушать внутренний голос и доверять собственному темпу. Растительный гороскоп 17 ноября показывает, какие символические растения сопровождают каждый знак и какие уроки они приносят.

Растительный гороскоп на 17 ноября 2025 года.

Овен — Базилик

Базилик – растение возвышенности и внутренней силы. Вы почувствуете прилив решимости. День подходит для новых инициатив и для разговоров, нуждающихся в смелости.

Телец — Календула

Календула несет тепло и заживление. Сегодня важно избегать конфликтов и окружить себя уютом. Немного домашнего покоя вернут силы.

Реклама

Близнецы — Мята полевая

Мята освежает мысли. Вы можете получить неожиданную идею или найти решение, которое раньше ускользало. День благоприятен для учебы и планирования.

Рак — Ромашка луговая

Ромашка успокаивает сердце. Уделите внимание своим эмоциям, позвольте расслабиться. Теплый напиток или тихая прогулка восстановит баланс.

Лев — Роза белая

Белая роза символизирует искренность и чистоту намерений. Вы можете получить знак внимания или важную поддержку. День подходит для открытых разговоров и проявления нежности.

Дева — Расторопша

Расторопша очищает и восстанавливает. Пора избавиться от всего лишнего — и физически, и эмоционально. Вы сможете избавиться от напряжения, если замедлите темп.

Реклама

Весы — Ромашка синяя

Синяя ромашка – растение равновесия и внутренней гармонии. Избегайте перегрузки. Сегодня следует слушать себя, а не мнение других.

Скорпион — Пижмо

Пижма — символ внутренней жесткости. День может принести ситуацию, где следует проявить принципиальность. Ваша сила – в спокойном, но четком «нет».

Стрелец — Розмарин

Розмарин придает уверенности, ясности и воле к действию. Вы можете начать важный проект или сделать смелый шаг. Только не торопитесь – сила в точности, а не в скорости.

Козерог — Кедр

Кедр – растение выносливости и благородства. Сегодня следует сосредоточиться на долгосрочных целях. Все, что вы делаете, имеет значение даже мелочи.

Реклама

Водолей — Эвкалипт лимонный

Эвкалипт обновляет и расширяет дыхание – символически и буквально. Вам станет легче принимать решение. Откройте окна, вдохните поглубже – свежий воздух поможет думать яснее.

Рыбы — Жасмин ночной

Ночной жасмин несет интуицию и тихую радость. Позвольте мечтать и наблюдать. Сегодня возможны символы, знаки или пророческие сны.

17 ноября – день мягкого перехода. Избегайте спешки и выбирайте действия, приносящие покой и тепло. Растения сегодня подсказывают: гармония приходит, когда мы слушаем себя.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.