Растительный гороскоп друидов на 2 января: день решений для Овнов и Раков
2 января за растительным гороскопом друидов – это день бытовых решений, восстановление режима и наведение порядка после праздников, когда важно не планировать будущее, а упорядочивать настоящее.
В друидской традиции второй день года считался днем возвращения к жизни после праздников , а не символическим началом нового цикла. В это время советовали заниматься телом, домом, режимом и простыми делами, создающими ощущение опоры.
Растительный гороскоп друидов на 2 января базируется на реальных растениях, каждое из которых подсказывает конкретное действие или фокус дня.
Растительный гороскоп друидов на 2 января
Овен — можжевельник
Что делать: убрать пространство, избавиться от лишнего, выбросить ненужное.
Чего не делать: не начинать новые проекты.
Фокус дня: очищение - физическое и ментальное.
Телец — липа
Что делать: восстановить режим питания, сон, телесный комфорт.
Чего не делать: не менять планы в момент.
Фокус дня: стабильность и забота о теле.
Близнецы — вербена
Что делать: упорядочить сообщения, заметки, планы.
Чего не делать: не перегружать себя новой информацией.
Фокус дня: структура и ясность в мыслях.
Рак — мелисса
Что делать: побыть дома, уменьшить контакты, позаботиться об эмоциональном комфорте.
Чего не делать: не решать чужие проблемы.
Фокус дня: внутренняя сохранность.
Лев — боярышник
Что делать: сосредоточиться на одном конкретном деле.
Чего не делать: не доказывать свою значимость.
Фокус дня: спокойная уверенность без демонстрации.
Дева — чабрец
Что делать: выполнить мелкие, но отложенные задания.
Чего не делать: не критиковать себя за медлительность.
Фокус дня: польза и практичность.
Весы — фиалка
Что делать: отладить отношения, смягчить напряженные разговоры.
Чего не делать: не втягиваться в конфликты.
Фокус дня: дипломатия и баланс.
Скорпион — полынь
Что делать: честно ответить себе, что следует оставить в прошлом.
Чего не делать: не возвращаться к старым оскорблениям.
Фокус дня: внутренняя очистка.
Стрелец — лавр
Что делать: определить один ориентир на ближайший месяц.
Чего не делать: не строить грандиозные планы.
Фокус дня: направление, а не скорость.
Козерог — расторопша
Что делать: восстанавливать силы, а не обосновывать производительность.
Чего не делать: не брать на себя ответственность за всех.
Фокус дня: сохранение ресурса.
Водолей — эвкалипт
Что делать: прогулка, свежий воздух, смена обстановки.
Чего не делать: не застревать в информационном шуме.
Фокус дня: обновление восприятия.
Рыбы — кувшинка
Что делать: творчество, тишина, работа с образами и ощущениями.
Чего не делать: не принуждать себя к активности.
Фокус дня: внутреннее состояние.
2 января по растительному гороскопу друидов – это день наведения порядка , а не стартов. Если сегодня вы упорядочите пространство, режим и собственное состояние, в остальном году сложится гораздо легче.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.