Растительный гороскоп друидов на 20 ноября: Овнам – сила, Рыбам – внутренний комфорт

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

Реклама

Этот день несет спокойную, ровную энергию — позволяющую почувствовать себя лучше и заметить детали, на которые раньше не хватало внимания. Растения 20 ноября становятся естественными проводниками, которые усиливают интуицию, заземляют и помогают двигаться собственным темпом.

Растительный гороскоп на 20 ноября 2025 года.

Овен — Куркума

Куркума придает внутреннюю силу и устойчивость. Сегодня полезно действовать осторожно, но уверенно даже один мудрый шаг покажет путь вперед.

Телец — Материнка

Материнка приносит домашнее тепло. День благоприятен для отдыха, бытовых дел и заботы о собственном пространстве. Покой – ваш ресурс.

Реклама

Близнецы — Мелисса

Мелисса снимает эмоциональное напряжение. Это день для медленных решений, приятного общения и обновления. Избегайте перегрузки — легкость сегодня важнее производительности.

Рак — Ива мягкая

Ива дарит эмоциональную гибкость. Вы легко адаптируетесь к изменениям, если не будете сопротивляться. Будьте внимательны к своим чувствам – они покажут правильное направление.

Лев — Календула желтая

Желтая календула приносит тепло и внутреннюю стабильность. Это день поддержки: вы можете вдохновить других или получить благодарность в ответ на ваши добрые действия.

Дева — Мята садовая

Мята освежает и приводит мысли в порядок. Вы можете почувствовать, что начинаете видеть структуру там, где раньше был хаос. Маленькая уборка или планировка принесут облегчение.

Реклама

Весы — Фиалка лесная

Фиалка напоминает о внутреннем балансе. Не перегружайте себя требованиями – позвольте дням быть простыми. Тишина сегодня работает лучше всего.

Скорпион — Пион белый

Белый пион смягчает эмоции и помогает исцелить старые переживания. День подходит для внутреннего диалога и честности с собой.

Стрелец — Имбирь свежий

Имбирь дарит подвижность и мотивацию. Вы можете почувствовать желание действовать, путешествовать или попробовать что-нибудь новое. Действуйте с воодушевлением, но не торопитесь.

Козерог — Кедровая смола

Кедровая смола символизирует выносливость и защиту. Вы сможете принять давно откладываемое решение. Держитесь своего курса – он правильный.

Реклама

Водолей — Лемонграс дикий

Дикий лемонграсс пробуждает лёгкость в восприятии событий. Вам станет проще отпустить то, что вас сдерживало. Новая идея сегодня может стать очень удачной.

Рыбы — Лаванда мягкая

Мягкая лаванда успокаивает душу и помогает настроиться на внутренний комфорт. Займитесь творчеством, медитацией или просто отдохните – это восстановит силы.

20 ноября — день спокойного потока. Пейте теплые травяные чаи, не торопитесь в выводах и выбирайте мягкие решения. Именно такая стратегия приведет к требуемым результатам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.