Растительный гороскоп друидов на 22-28 декабря: Ракам — мягкость, Стрельцам — равный темп

После зимнего солнцестояния свет начинает возвращаться очень медленно, и эта неделя важна для адаптации. Это время не рывков, а внутренней настройки, завершения года и подготовки к праздникам в спокойном ритме.

Растительный гороскоп на 22-28 декабря символизирует восстановление, тепло, собранность и мягкое действие.

Растительный гороскоп на 22-28 декабря 2025 года

Овен — Имбирь

Имбирь поддерживает внутренний огонь. Неделя благоприятна для формирования намерений и легкого движения вперед без давления на себя.

Телец — Ромашка

Ромашка успокаивает и помогает восстановиться. Вы почувствуете потребность в уюте, простых радостях и телесном комфорте.

Близнецы — Вербена

Вербена приносит лёгкость и гибкость. Общение будет мягким, а мысли подвижными. Хорошо завершать договоренности.

Рак — Мелисса

Мелисса окутывает внутренним спокойствием. Это неделя заботы об эмоциональном состоянии, семейном тепле и тишине.

Лев — Календула

Календула дает чувство поддержки. Вы сможете восстановить силы и снизить внутреннее напряжение, не теряя уверенности.

Дева — Тимьян

Тимьян помогает держать стабильный темп. Вы спокойно завершите дела года и избежите перегрузки.

Весы — Мята

Мята освежает восприятие. Вы сможете легче принимать решение и не застревать в колебаниях в конце года.

Скорпион — Пион

Пион уравновешивает глубокие эмоции. Неделя благоприятна для внутренних итогов и мягкого принятия важного.

Стрелец — Тимьян

Тимьян придает выносливости. Вы сможете стабильно двигаться к цели без резких изменений и спешки.

Козерог — Расторопша

Расторопша символизирует стойкость и восстановление. Это пора беречь силы и не требовать от себя максимума.

Водолей — Эвкалипт

Эвкалипт очищает от информационной перегрузки. Полезно менять обстановку, гулять и дышать поглубже.

Рыбы — Лотос

Лотос усугубляет интуицию. Неделя подходит для творчества, созерцания и внутренней тишины.

22-28 декабря — время бережного завершения года. Выбирайте медленный темп, тёплые ритуалы, минимум обязательств и максимум присутствия в моменте.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

