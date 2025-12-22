- Дата публикации
Растительный гороскоп друидов на 22-28 декабря: Ракам — мягкость, Стрельцам — равный темп
Неделя с 22 по 28 декабря проходит под знаком тихого возобновления после солнцестояния — растения этого периода помогут каждому знаку зодиака настроиться на новый цикл без спешки.
После зимнего солнцестояния свет начинает возвращаться очень медленно, и эта неделя важна для адаптации. Это время не рывков, а внутренней настройки, завершения года и подготовки к праздникам в спокойном ритме.
Растительный гороскоп на 22-28 декабря символизирует восстановление, тепло, собранность и мягкое действие.
Растительный гороскоп на 22-28 декабря 2025 года
Овен — Имбирь
Имбирь поддерживает внутренний огонь. Неделя благоприятна для формирования намерений и легкого движения вперед без давления на себя.
Телец — Ромашка
Ромашка успокаивает и помогает восстановиться. Вы почувствуете потребность в уюте, простых радостях и телесном комфорте.
Близнецы — Вербена
Вербена приносит лёгкость и гибкость. Общение будет мягким, а мысли подвижными. Хорошо завершать договоренности.
Рак — Мелисса
Мелисса окутывает внутренним спокойствием. Это неделя заботы об эмоциональном состоянии, семейном тепле и тишине.
Лев — Календула
Календула дает чувство поддержки. Вы сможете восстановить силы и снизить внутреннее напряжение, не теряя уверенности.
Дева — Тимьян
Тимьян помогает держать стабильный темп. Вы спокойно завершите дела года и избежите перегрузки.
Весы — Мята
Мята освежает восприятие. Вы сможете легче принимать решение и не застревать в колебаниях в конце года.
Скорпион — Пион
Пион уравновешивает глубокие эмоции. Неделя благоприятна для внутренних итогов и мягкого принятия важного.
Стрелец — Тимьян
Тимьян придает выносливости. Вы сможете стабильно двигаться к цели без резких изменений и спешки.
Козерог — Расторопша
Расторопша символизирует стойкость и восстановление. Это пора беречь силы и не требовать от себя максимума.
Водолей — Эвкалипт
Эвкалипт очищает от информационной перегрузки. Полезно менять обстановку, гулять и дышать поглубже.
Рыбы — Лотос
Лотос усугубляет интуицию. Неделя подходит для творчества, созерцания и внутренней тишины.
22-28 декабря — время бережного завершения года. Выбирайте медленный темп, тёплые ритуалы, минимум обязательств и максимум присутствия в моменте.
