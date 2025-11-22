Растительный гороскоп друидов на 22 ноября: Весам — покой, Овнам — внутренняя сила

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

Реклама

22 ноября граничит между осенью и зимой — время, когда природа сворачивает энергию внутрь, а мы учимся поступать так же. Это день интуитивных решений, мягких перемен и внутренней тишины. Растительный гороскоп показывает, какие природные символы ведут каждый знак в этот день и какой совет они несут.

Растительный гороскоп на 22 ноября 2025 года.

Овен — Розмарин

Розмарин придает внутренней силе и концентрации. Вы легко найдете ответ там, где раньше затруднились. День подходит для решений, требующих устойчивости.

Телец — Материнка лесная

Материнка несет тепло и успокоение. Вы сможете почувствовать комфорт в привычных вещах. Бытовые ритуалы сегодня вернут ресурс и возобновят энергию.

Реклама

Близнецы — Мята водяная

Водяная мята дарит легкость мысленно. Вы сможете по-новому взглянуть на ситуацию, найти другой подход или получить непринужденную поддержку от кого-либо.

Рак — Ива серебристая

Серебристая ива снимает эмоциональное напряжение и делает вас более гибкими. День благоприятен для душевных разговоров и заботы о себе.

Лев — Роза желтая

Желтая роза приносит тепло, оптимизм и дружеское отношение. Вы можете стать источником поддержки для других или получить ее в ответ. Это день светлых взаимодействий.

Дева — Тимьян ползучий

Тимьян дает выдержку и четкость. Займитесь тем, что нуждается в структуре: планированием, организацией, завершением дел. Небольшие шаги принесут большой порядок.

Реклама

Весы — Жасмин белый

Белый жасмин наполняет мягкостью и спокойствием. Не перегружайте день событиями – позвольте ему быть легким. Ваше решение сегодня рождается не из мыслей, а из ощущения.

Скорпион — Пион розовый

Розовый пион смягчает резкость и успокаивает внутреннюю борьбу. День подходит для честных, но осторожных разговоров, отпуска старых переживаний.

Стрелец — Имбирь сухой

Сухой имбирь провоцирует действие и тонус. Вы почувствуете желание активности, движения или новых задач. Главное – не торопитесь с выводами, но двигайтесь вперед.

Козерог — Кедр горный

Горный кедр символизирует выдержку и уверенность. Это день медленной, но очень продуктивной работы. Вы можете принять решение, которое отразится на долгосрочной перспективе.

Реклама

Водолей — Лемонграсс ароматный

Ароматный лемонграсс доставляет легкость в восприятии. Если что-то казалось сложным, сегодня станет проще. Возможны неожиданные идеи или внутренние открытия.

Рыбы — Лаванда морская

Морская лаванда поддерживает душевный уют. День благоприятен для творчества, тишины, мечтания и внутреннего обновления. Вы снова найдете внутреннюю опору.

22 ноября – день мягкого движения и естественного замедления. Пейте теплый напиток, делайте паузы, сбавляйте темп. Ваша энергия восстанавливается сейчас.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.