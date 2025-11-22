- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 3 мин
Растительный гороскоп друидов на 22 ноября: Весам — покой, Овнам — внутренняя сила
22 ноября растения дарят мягкую поддержку и напоминают каждому знаку зодиака, как обрести гармонию, замедлиться и двигаться в правильном направлении.
22 ноября граничит между осенью и зимой — время, когда природа сворачивает энергию внутрь, а мы учимся поступать так же. Это день интуитивных решений, мягких перемен и внутренней тишины. Растительный гороскоп показывает, какие природные символы ведут каждый знак в этот день и какой совет они несут.
Растительный гороскоп на 22 ноября 2025 года.
Овен — Розмарин
Розмарин придает внутренней силе и концентрации. Вы легко найдете ответ там, где раньше затруднились. День подходит для решений, требующих устойчивости.
Телец — Материнка лесная
Материнка несет тепло и успокоение. Вы сможете почувствовать комфорт в привычных вещах. Бытовые ритуалы сегодня вернут ресурс и возобновят энергию.
Близнецы — Мята водяная
Водяная мята дарит легкость мысленно. Вы сможете по-новому взглянуть на ситуацию, найти другой подход или получить непринужденную поддержку от кого-либо.
Рак — Ива серебристая
Серебристая ива снимает эмоциональное напряжение и делает вас более гибкими. День благоприятен для душевных разговоров и заботы о себе.
Лев — Роза желтая
Желтая роза приносит тепло, оптимизм и дружеское отношение. Вы можете стать источником поддержки для других или получить ее в ответ. Это день светлых взаимодействий.
Дева — Тимьян ползучий
Тимьян дает выдержку и четкость. Займитесь тем, что нуждается в структуре: планированием, организацией, завершением дел. Небольшие шаги принесут большой порядок.
Весы — Жасмин белый
Белый жасмин наполняет мягкостью и спокойствием. Не перегружайте день событиями – позвольте ему быть легким. Ваше решение сегодня рождается не из мыслей, а из ощущения.
Скорпион — Пион розовый
Розовый пион смягчает резкость и успокаивает внутреннюю борьбу. День подходит для честных, но осторожных разговоров, отпуска старых переживаний.
Стрелец — Имбирь сухой
Сухой имбирь провоцирует действие и тонус. Вы почувствуете желание активности, движения или новых задач. Главное – не торопитесь с выводами, но двигайтесь вперед.
Козерог — Кедр горный
Горный кедр символизирует выдержку и уверенность. Это день медленной, но очень продуктивной работы. Вы можете принять решение, которое отразится на долгосрочной перспективе.
Водолей — Лемонграсс ароматный
Ароматный лемонграсс доставляет легкость в восприятии. Если что-то казалось сложным, сегодня станет проще. Возможны неожиданные идеи или внутренние открытия.
Рыбы — Лаванда морская
Морская лаванда поддерживает душевный уют. День благоприятен для творчества, тишины, мечтания и внутреннего обновления. Вы снова найдете внутреннюю опору.
22 ноября – день мягкого движения и естественного замедления. Пейте теплый напиток, делайте паузы, сбавляйте темп. Ваша энергия восстанавливается сейчас.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.
Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.