Растительный гороскоп друидов на 23 ноября: Львам — имбирь для действия, Близнецам — мелисса для спокойных решений.

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

23 ноября – день, когда энергия становится тише и более заземленной. Это время, когда следует прислушиваться к интуиции, не торопиться и разрешить событиям сложиться естественно. Растения в этот день несут символическую поддержку и подсказывают, где найти силы и вдохновение.

Растительный гороскоп на 23 ноября 2025 года.

Овен — Красный шафран

Шафран активизирует внутренний свет. Вы можете почувствовать желание действовать или начать что-нибудь новое. Сегодня важно слушать импульсы – они правильные.

Телец — Тимьян душистый

Душистый тимьян придает чувство стабильности. День благоприятен для упорядочения пространства, финансовых решений и внутреннего успокоения.

Близнецы — Мелисса лимонная

Мелисса смягчает эмоции и поддерживает спокойное течение мыслей. Сегодня хорошо делать выбор без спешки, из-за ощущения комфорта и внутреннего согласия.

Рак — Ромашка белая

Ромашка дарит теплоту и внутренний мир. День благоприятен для семейных дел или создания уюта. Замедлитесь – так вы почувствуете гораздо больше.

Лев — Имбирь свежий

Свежий имбирь провоцирует активность и решительность. Вы будете полны энергии – используйте ее для важных шагов. Но избегайте резких решений.

Дева — Мята кудрявая

Кудрявая мята помогает упорядочить мысли. Удачный день для анализа, планирования и практических дел. Небольшие изменения принесут чувство облегчения.

Весы — Фиалка душистая

Душистая фиалка возвращает баланс. Снижение темпа, небольшие радости, тишина и комфорт – то, что вам нужно сегодня. Избегайте излишних споров.

Скорпион — Лилия белая

Белая лилия очищает эмоциональное поле. Вы можете понять что-то важное о себе или своих отношениях. День подходит для честных внутренних разговоров.

Стрелец — Куркума золотая

Золотая куркума приносит выдержку и мотивацию. Вы готовы двигаться вперед, но поступайте последовательно. Сегодня не стоит прыгать с темы на тему – одна цель принесет результат.

Козерог — Кедр ливанский

Ливанский кедр придает внутреннему стержню. День благоприятен для решений в работе, планировании и сосредоточенности на долгосрочных целях.

Водолей — Лемонграсс тонкий

Тонкий лемонграсс делает восприятие более легким. Вы можете найти нестандартную идею или новый путь там, где казалось сложно.

Рыбы — Лаванда шелковая

Шелковая лаванда приносит душевный комфорт и мягкое вдохновение. Хорошо заняться творчеством или тихими ритуалами – они очистят мысли.

23 ноября — день естественной мягкости. Делайте шаги медленно, пейте тёплые настои, окружайте себя уютом и не жмите на себя. Именно так рождается правильное движение вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.