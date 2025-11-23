- Дата публикации
Растительный гороскоп друидов на 23 ноября: Львам — имбирь для действия, Близнецам — мелисса для спокойных решений.
23 ноября природа действует мягко, но ощутимо – растения в этот день помогают найти внутреннюю опору, принять важные решения и вернуть себе ровный ритм.
23 ноября – день, когда энергия становится тише и более заземленной. Это время, когда следует прислушиваться к интуиции, не торопиться и разрешить событиям сложиться естественно. Растения в этот день несут символическую поддержку и подсказывают, где найти силы и вдохновение.
Растительный гороскоп на 23 ноября 2025 года.
Овен — Красный шафран
Шафран активизирует внутренний свет. Вы можете почувствовать желание действовать или начать что-нибудь новое. Сегодня важно слушать импульсы – они правильные.
Телец — Тимьян душистый
Душистый тимьян придает чувство стабильности. День благоприятен для упорядочения пространства, финансовых решений и внутреннего успокоения.
Близнецы — Мелисса лимонная
Мелисса смягчает эмоции и поддерживает спокойное течение мыслей. Сегодня хорошо делать выбор без спешки, из-за ощущения комфорта и внутреннего согласия.
Рак — Ромашка белая
Ромашка дарит теплоту и внутренний мир. День благоприятен для семейных дел или создания уюта. Замедлитесь – так вы почувствуете гораздо больше.
Лев — Имбирь свежий
Свежий имбирь провоцирует активность и решительность. Вы будете полны энергии – используйте ее для важных шагов. Но избегайте резких решений.
Дева — Мята кудрявая
Кудрявая мята помогает упорядочить мысли. Удачный день для анализа, планирования и практических дел. Небольшие изменения принесут чувство облегчения.
Весы — Фиалка душистая
Душистая фиалка возвращает баланс. Снижение темпа, небольшие радости, тишина и комфорт – то, что вам нужно сегодня. Избегайте излишних споров.
Скорпион — Лилия белая
Белая лилия очищает эмоциональное поле. Вы можете понять что-то важное о себе или своих отношениях. День подходит для честных внутренних разговоров.
Стрелец — Куркума золотая
Золотая куркума приносит выдержку и мотивацию. Вы готовы двигаться вперед, но поступайте последовательно. Сегодня не стоит прыгать с темы на тему – одна цель принесет результат.
Козерог — Кедр ливанский
Ливанский кедр придает внутреннему стержню. День благоприятен для решений в работе, планировании и сосредоточенности на долгосрочных целях.
Водолей — Лемонграсс тонкий
Тонкий лемонграсс делает восприятие более легким. Вы можете найти нестандартную идею или новый путь там, где казалось сложно.
Рыбы — Лаванда шелковая
Шелковая лаванда приносит душевный комфорт и мягкое вдохновение. Хорошо заняться творчеством или тихими ритуалами – они очистят мысли.
23 ноября — день естественной мягкости. Делайте шаги медленно, пейте тёплые настои, окружайте себя уютом и не жмите на себя. Именно так рождается правильное движение вперед.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
