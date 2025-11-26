- Дата публикации
Растительный гороскоп друидов на 24-30 ноября: Весам — равновесие, Стрельцам — смелые шаги
Неделя с 24 по 30 ноября несет тихую, но глубокую энергию — растения подскажут каждому знаку зодиака, где найти поддержку, покой и силы для завершения месяца.
Конец ноября — это время завершения, подведения итогов и внутреннего успокоения. Природа угасает, но в то же время дает нам мудрость медленного движения, мягкого отпуска и естественного обновления. Растительный гороскоп на 24–30 ноября 2025 г. открывает символические растения, сопровождающие каждый знак в течение этой недели.
Растительный гороскоп на 24-30 ноября 2025 года
Овен — Куркума золотая
Куркума дает мощный импульс энергии. Вы можете завершить важное дело или начать подготовку к новому этапу. Главное – не спешить и двигаться внимательно.
Телец — Материнка лесная
Материнка приносит тепло дому и внутренний комфорт. Неделя благоприятна для медленных решений, семейных разговоров и наведения порядка.
Близнецы — Мелисса мягкая
Мелисса помогает успокоить мысли и восстановить внутренний ритм. В течение недели важно не перегружать себя – выбирайте простые решения.
Рак — Лаванда белая
Белая лаванда дарит мягкость и душевный мир. Неделя подходит для отдыха, ритуалов уюта, работы с эмоциями и заботы о близких.
Лев — Розовая роза
Розовая роза открывает сердце для благодарности и света. Возможны приятные знакомства, знаки внимания или новое вдохновение. Неделя о любви и красоте.
Дева — Шалфей очистительный
Шалфей очищает от эмоциональной перегрузки. Вы можете завершить дела, выбрать новый маршрут и расставить здоровые границы.
Весы — Фиалка фиолетовая
Фиолетовая фиалка возвращает равновесие. Неделя благоприятна для восстановления, мягких решений и внутренней гармонии. Важно не торопиться.
Скорпион — Пион красный
Красный пион дает силу сказать честную правду и отпустить прошлое. Неделя глубоких выводов и внутренней очистки.
Стрелец — Имбирь дикий
Дикий имбирь стимулирует движение и смелость. Вы можете почувствовать тягу к новым идеям, путешествиям или изменениям. Важно действовать последовательно.
Козерог — Расторопша сильная
Расторопша восстанавливает силы и возвращает выносливость. Неделя подходит для планирования долгосрочных решений и укрепления своей позиции.
Водолей — Лемонграсс ароматный
Ароматный лемонграсс открывает путь новым инсайтам. Вы сможете найти необычные решения или увидеть перспективу, которую раньше не замечали.
Рыбы — Лотос небесный
Небесный лотос приносит вдохновение и мягкий внутренний свет. Это неделя снов, творчества, тихих практик и глубоких интуитивных открытий.
24-30 ноября - время, когда стоит позволить себе больше тишины и медлительности. Теплые настои, мягкие ритуалы, забота о пространстве и теле – именно это откроет новую энергию для декабря.
