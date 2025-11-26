Растительный гороскоп друидов на 24-30 ноября: Весам — равновесие, Стрельцам — смелые шаги

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

Конец ноября — это время завершения, подведения итогов и внутреннего успокоения. Природа угасает, но в то же время дает нам мудрость медленного движения, мягкого отпуска и естественного обновления. Растительный гороскоп на 24–30 ноября 2025 г. открывает символические растения, сопровождающие каждый знак в течение этой недели.

Растительный гороскоп на 24-30 ноября 2025 года

Овен — Куркума золотая

Куркума дает мощный импульс энергии. Вы можете завершить важное дело или начать подготовку к новому этапу. Главное – не спешить и двигаться внимательно.

Телец — Материнка лесная

Материнка приносит тепло дому и внутренний комфорт. Неделя благоприятна для медленных решений, семейных разговоров и наведения порядка.

Близнецы — Мелисса мягкая

Мелисса помогает успокоить мысли и восстановить внутренний ритм. В течение недели важно не перегружать себя – выбирайте простые решения.

Рак — Лаванда белая

Белая лаванда дарит мягкость и душевный мир. Неделя подходит для отдыха, ритуалов уюта, работы с эмоциями и заботы о близких.

Лев — Розовая роза

Розовая роза открывает сердце для благодарности и света. Возможны приятные знакомства, знаки внимания или новое вдохновение. Неделя о любви и красоте.

Дева — Шалфей очистительный

Шалфей очищает от эмоциональной перегрузки. Вы можете завершить дела, выбрать новый маршрут и расставить здоровые границы.

Весы — Фиалка фиолетовая

Фиолетовая фиалка возвращает равновесие. Неделя благоприятна для восстановления, мягких решений и внутренней гармонии. Важно не торопиться.

Скорпион — Пион красный

Красный пион дает силу сказать честную правду и отпустить прошлое. Неделя глубоких выводов и внутренней очистки.

Стрелец — Имбирь дикий

Дикий имбирь стимулирует движение и смелость. Вы можете почувствовать тягу к новым идеям, путешествиям или изменениям. Важно действовать последовательно.

Козерог — Расторопша сильная

Расторопша восстанавливает силы и возвращает выносливость. Неделя подходит для планирования долгосрочных решений и укрепления своей позиции.

Водолей — Лемонграсс ароматный

Ароматный лемонграсс открывает путь новым инсайтам. Вы сможете найти необычные решения или увидеть перспективу, которую раньше не замечали.

Рыбы — Лотос небесный

Небесный лотос приносит вдохновение и мягкий внутренний свет. Это неделя снов, творчества, тихих практик и глубоких интуитивных открытий.

24-30 ноября - время, когда стоит позволить себе больше тишины и медлительности. Теплые настои, мягкие ритуалы, забота о пространстве и теле – именно это откроет новую энергию для декабря.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

