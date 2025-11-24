Растительный гороскоп друидов на 24 ноября: Ракам — мягкость, Козерогам — расторопша.

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

24 ноября — это момент естественного замедления, когда энергия становится равной, предсказуемой и тихой. В такие дни особенно важно прислушиваться к телу, помнить свой ресурс и выбирать заботливые решения. Растительный гороскоп открывает символические подсказки растений, сопровождающие каждый знак этого дня.

Растительный гороскоп на 24 ноября 2025 года

Овен — Красный имбирь

Красный имбирь пробуждает смелость. Вы легко сдвинете с места то, что застыло. Главное – действовать без спешки, но уверенно.

Телец — Материнка горная

Горная душица поддерживает чувство уюта и стабильности. Это день бытовых радостей, тёплых ритуалов и маленьких удовольствий.

Близнецы - Мята лимонная

Лимонная мята помогает легко принимать решение. Вы можете увидеть ситуацию с другой стороны и избежать лишних волнений.

Рак — Лаванда тихая

Тихая лаванда приносит мягкость, внутренний комфорт и покой. Хорошо посвятить этот день дому, семье и заботе о себе.

Лев — Розовая роза

Розовая роза открывает теплое сердце. Вы можете получить знак внимания или сказать кому-нибудь важные слова. День настраивает на любовь и красоту.

Дева — Шалфей белый

Белый шалфей очищает мысли. Вы сможете завершить долго висящие дела и расставить приоритеты. День благоприятен для организации и благоустройства.

Весы — Фиалка белая

Белая фиалка учит нежности к себе. Следует замедлиться, не делать резких шагов и беречь свой ресурс. Ласка к себе – главный инструмент этого дня.

Скорпион — Пион красный

Красный пион приносит эмоциональное раскрепощение. Вы можете почувствовать силу сказать правду или решить, что давно откладывали.

Стрелец — Куркума солнечная

Солнечная куркума дает мотивацию и внутренний тонус. Это день для небольших, но четких шагов вперед. Не распыляйте энергию.

Козерог — Расторопша

Расторопша поддерживает восстановление и выносливость. Вы способны к мудрым решениям и долгосрочным шагам. Это день, когда важно довериться своим планам.

Водолей — Эвкалипт серебряный

Серебряный эвкалипт освобождает простор для новых мыслей. Прогулка по воздуху или изменение обстоятельств поможет найти новые идеи.

Рыбы — Лотос розовый

Розовый лотос способствует вдохновению и глубоким чувствам. День подходит для творчества, тихих ритуалов или работы со снами.

24 ноября – день мягкого, бережного отношения к себе. Пейте теплые напитки, держите спокойным ритм и позволяйте себе делать меньше, но качественнее.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

