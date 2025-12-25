Растительный гороскоп друидов на 25 декабря: Весам — гармония, Козерогам — внутренняя стойкость

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

Реклама

Праздничные дни в конце года часто совмещают радость с усталостью. 25 декабря — не об активности, а о присутствии в моменте, мягком общении и заботе о себе.

Растительный гороскоп в этот день опирается на реальные, хорошо известные растения, символизирующие стабильность, душевное спокойствие, поддержку и внутреннее восстановление.

Растительный гороскоп на 25 декабря 2025 года

Овен — Розмарин

Розмарин помогает держать внутренний стержень. День благоприятен для спокойных решений и осознания того, что для вас действительно важно.

Телец — Ромашка

Ромашка успокаивает и создает чувство безопасности. Это день медленных радостей, уюта, теплой пищи и телесного комфорта.

Реклама

Близнецы — Мята

Мята освежает мысли и облегчает общение. Вы можете легко поддерживать праздничные беседы без перегрузки.

Рак — Календула

Календула приносит тепло и заботу. День благоприятен для семейной атмосферы, мягких жестов и внутреннего успокоения.

Лев — Имбирь

Имбирь придает жизненный тонус. Вы будете активнее, но важно не брать на себя роль центра событий – позвольте себе просто быть.

Дева — Шалфей

Шалфей помогает упорядочить мысли. Хорошо отпускать напряжение и не стремиться контролировать каждую деталь.

Реклама

Весы — Вербена

Вербена поддерживает гармонию и мягкость. Вы можете сохранять баланс в отношениях и избегать лишних эмоциональных колебаний.

Скорпион — Пион

Пион уравновешивает глубокие переживания. День подходит для тихих внутренних итогов и принятия.

Стрелец — Лаванда

Лаванда снижает напряжение и помогает расслабиться. Полезно замедлиться и не планировать ничего слишком активного.

Козерог — Тимьян

Тимьян символизирует выносливость и внутреннюю стабильность. Вы можете сохранить спокойствие даже в насыщенной атмосфере.

Реклама

Водолей — Эвкалипт

Эвкалипт очищает от эмоционального и информационного шума. Прогулка или пауза в одиночестве будет очень кстати.

Рыбы — Лотос

Лотос усиливает интуицию. День хорошо подходит для созерцания, внутренней тишины и тихой радости 25 декабря следует прожить без спешки и ожиданий. Меньше дел, больше тепла, простоты и присутствия – именно это создает ощущение настоящего праздника.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.