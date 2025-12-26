Растительный гороскоп друидов / © ТСН

После активных праздничных дней 26 декабря естественно просит сбавить обороты. Это время интеграции пережитого, мягкого возвращения к обыденности и заботе о внутреннем ресурсе.

Растительный гороскоп на этот день построен на реальных хорошо известных растениях, символизирующих успокоение, очищение мыслей, стабильность и восстановление.

Растительный гороскоп на 26 декабря 2025 года

Овен — Имбирь

Имбирь поддерживает жизненный тонус, но сегодня важно не форсировать события. День подходит для коротких дел и возобновления энергии.

Телец — Календула

Календула окутывает теплом и стабильностью. Сосредоточьтесь на комфорте, вкусной еде и спокойном отдыхе.

Близнецы — Вербена

Вербена помогает мягко привести в порядок мысли. Вы сможете подвести итоги и настроиться на следующие дни без спешки.

Рак — Ромашка

Ромашка успокаивает эмоции и снимает напряжение. Это день тишины, домашнего уюта и заботы о себе.

Лев — Розмарин

Розмарин поддерживает внутреннюю собранность. Хорошо подумать о дальнейших планах, но без активных действий.

Дева — Шалфей

Шалфей способствует очищению и упорядочению. Полезно навести порядок в пространстве или мыслях, не перегружая себя.

Весы — Лаванда

Лаванда помогает сохранить внутреннее равновесие. День благоприятен для спокойного общения и восстановления гармонии.

Скорпион — Пион

Пион мягко стабилизирует эмоциональное состояние. Вы можете прожить день без внутренних колебаний и напряжения.

Стрелец — Тимьян

Тимьян поддерживает выносливость. День подходит для ровной, неспешной активности без резких решений.

Козерог — Расторопша

Расторопша символизирует восстановление и защиту ресурса. Следует позволить себе паузу и не требовать от себя чрезмерного.

Водолей — Мята

Мята освежает восприятие и помогает легко переключиться. Небольшая прогулка или смена обстановки пойдет на пользу.

Рыбы — Лотос

Лотос усугубляет внутреннюю чувствительность. День хорошо подходит для творчества, созерцания и тихой радости.

26 декабря – день мягкого возвращения к себе. Не торопитесь, убавьте нагрузку, пейте теплые напитки и позволяйте себе простые радости без планов и ожиданий.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

