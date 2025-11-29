Растительный гороскоп друидов на 29 ноября: Ракам — мягкость, Стрельцам — внутренний тонус

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

В традиции друидов растения были не менее важны, чем деревья: каждое из них несло символ, защиту, совет и энергию. 29 ноября - день, когда природа говорит тихо, поэтому ее подсказки лучше слышать сердцем. Этот растительный гороскоп открывает какие растения сопровождают каждый знак зодиака и какую силу они приносят.

Растительный гороскоп друидов на 29 ноября 2025 года.

Овен — Красный мак

Красный мак символизирует отпуска и внутреннее расслабление. Сегодня вы можете отпустить лишние переживания и восстановить энергию. Это день мягкой перезагрузки.

Телец — Лаванда синяя

Синяя лаванда приносит душевное спокойствие и глубокое равновесие. Посвятите время дома, теплу и личным ритуалам. Замедление сегодня работает в вашу пользу.

Близнецы — Вербена

Ясная вербена стимулирует мышление и творчество. Вы можете получить вдохновенную идею или найти новый способ решать древнюю задачу.

Рак — Ива

Ива успокаивает сердце и делает эмоции более гибкими. День идеален для тишины, мягких разговоров и эмоционального ухода за собой.

Лев — Роза красная

Красная роза открывает путь к красоте и искренности. Вы можете получить теплое внимание, подарок или хорошее известие. Это день нежных проявлений.

Дева — Мята

Зеленая мята освежает мышление и помогает расставить приоритеты. Займитесь тем, что давно требовало структурирования – все станет на свои места естественно.

Весы — Фиалка

Фиалка возвращает внутренний баланс. Выбирайте тишину и мягкость во всем. Любые чрезмерные эмоции сегодня легко сглаживаются.

Скорпион — Пион темно-красный

Темно-красный пион помогает превращать сильные эмоции в мудрость. День подходит для смелых решений, но без надрыва – мягкая сила работает лучше.

Стрелец — Зверобой золотой

Золотой зверобой добавляет внутренний свет и тонус. Вы будете полны энергии и желания действовать. Хорошо начать новый цикл или завершить важный этап.

Козерог — Шалфей горький

Горький шалфей очищает и помогает снять напряжение. Сегодня полезно проститься со старыми обязательствами или излишними мыслями. Придет облегчение.

Водолей — Лемонграс

Лемонграсс дарит гибкость в восприятии мира. Вы способны найти нестандартный путь, откроющий новую перспективу.

Рыбы — Лотос белый

Белый лотос приносит гармонию и усиливает интуитивные процессы. День благоприятен для творчества, мечтаний и духовных практик.

29 ноября – день естественной мудрости. Позвольте себе медленно двигаться, пить теплые травяные напитки, больше молчать и прислушиваться к знакам вокруг. Именно так открывается внутренняя ясность.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

