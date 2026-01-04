Растительный гороскоп друидов на 4 января: день уборки энергии для Весов и Козорога

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

В друидской традиции четвертый день года считался днем уборки сил . В это время советовали не распыляться, не спешить с решениями и укреплять то, что есть: режим, договоренности, внутреннюю опору.

Растительный гороскоп друидов на 4 января использует реальные растения , каждое из которых задает конкретное действие или фокус дня.

Растительный гороскоп друидов на 4 января

Овен — лук

Что делать: быстро решить мелкие накопившиеся вопросы.

Чего не делать: не провоцировать конфликты.

Фокус дня: польза вместо импульса.

Телец — ячмень

Что делать: упорядочить финансовые мелочи, бюджет, покупки.

Чего не делать: не тратить импульсивно.

Фокус дня: материальная устойчивость.

Близнецы — фенхель

Что делать: структурировать планы на неделю в письменном виде.

Чего не делать: не держать все в уме.

Фокус дня: порядок в мыслях.

Рак — мать-и-мачеха

Что делать: позаботиться о здоровье, тепле, дыхании.

Что не делать: не игнорировать сигналы тела.

Фокус дня: забота о себе.

Лев — подсолнечник

Что делать: поддержать других, не беря все на себя.

Чего не делать: не тянуть на себе чужие задачи.

Фокус дня: равный обмен энергией.

Дева — крапива

Что делать: навести порядок в документах или рабочем пространстве.

Чего не делать: не откладывать неприятные, но нужные действия.

Фокус дня: дисциплина.

Весы — шалфей

Что делать: принять одно четкое решение, которое вы долго откладывали.

Чего не делать: не искать идеальный вариант.

Фокус дня: определённость.

Скорпион — чеснок

Что делать: ограничить токсические контакты и темы.

Чего не делать: не втягиваться в эмоциональные игры.

Фокус дня: защита границ.

Стрелец — тмин

Что делать: спланировать короткий маршрут или дело "на выход".

Чего не делать: не расширять планы излишне.

Фокус дня: конкретное движение.

Козерог — кора ивы

Что делать: снизить нагрузку и работать по четкому графику.

Чего не делать: не доказывать выносливость из-за переутомления.

Фокус дня: контроль ресурса.

Водолей — березовый сок

Что делать: изменить привычную повестку дня или маршрут.

Чего не делать: не застревать в однообразии.

Фокус дня: обновление из-за простых изменений.

Рыбы — лаванда

Что делать: замедлиться, снизить сенсорную нагрузку.

Чего не делать: не принуждать себя к социальной активности.

Фокус дня: успокоение нервной системы.

4 января за растительным гороскопом друидов – это день укрепления основания . То, что вы сегодня приведете в порядок и стабилизируете, сэкономит силы на весь ближайший месяц.

