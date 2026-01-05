ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
48
Время на прочтение
2 мин

Растительный гороскоп друидов на 5–11 января: неделя уборки сил для Львов и Рыб

Неделя с 5 по 11 января по растительному гороскопу друидов посвящена восстановлению ресурса, благоустройству быта и возвращению к стабильному ритму без резких решений.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Растительный гороскоп друидов

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

В друидской традиции этот период считался неделей укоренения — когда важно не бежать вперед, а врастать в новый год через тело, режим и простые ежедневные действия.
Для этого прогноза использованы реальные растения, ранее не применявшиеся в этой серии.

Гороскоп по знакам

Овен — калган

Что делать: браться только за то, что дает быстрый результат.
Чего не делать: не тратить силы на споры.
Фокус недели: действие с пользой.

Телец — рожь

Что делать: навести порядок в запасах, финансах, быту.
Чего не делать: не игнорировать мелкие издержки.
Фокус недели: опора и предсказуемость.

Близнецы —майоран

Что делать: упростить график и коммуникацию.
Чего не делать: не держать лишних контактов.
Фокус недели: ясность и фильтрация.

Рак — семена льна

Что делать: поддерживать тело тепло, вода, сон.
Чего не делать: не переутомляться эмоционально.
Фокус недели: забота об основе.

Лев — калина

Что делать: занять позицию спокойного присутствия.
Чего не делать: не тянуть на себе чужие роли.
Фокус недели: достоинство без напора.

Дева — корень омана

Что делать: завершать дела, которые «висят».
Чего не делать: не перерабатывать по несколько раз.
Фокус недели: завершение.

Весы — герань

Что делать: уравновешивать быт и отношения.
Чего не делать: не избегать четких ответов.
Фокус недели: честный баланс.

Скорпион — хмель

Что делать: снижать напряжение, замедлять ритм.
Чего не делать: не обострять внутренние конфликты.
Фокус недели: успокоение.

Стрелец — можжевельник полевой

Что делать: очистить место и график.
Чего не делать: не брать лишних обязательств.
Фокус недели: избирательность.

Козерог — хвощ полевой

Что делать: работать по четкому режиму.
Чего не делать: не игнорировать усталость тела.
Фокус недели: выносливость с паузами.

Водолей — осина

Что делать: просмотреть старые подходы.
Чего не делать: не держаться за неэффективное.
Фокус недели: обновление структуры.

Рыбы — медуница

Что делать: восстанавливать нервную систему.
Чего не делать: не брать на себя чужие эмоции.
Фокус недели: мягкое восстановление.

5–11 января за растительным гороскопом друидов – это неделя укрепления фундамента . Не быстрота, а регулярность действий сейчас дает результат.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Дата публикации
Количество просмотров
48
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie