Растительный гороскоп друидов на 5–11 января: неделя уборки сил для Львов и Рыб

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

В друидской традиции этот период считался неделей укоренения — когда важно не бежать вперед, а врастать в новый год через тело, режим и простые ежедневные действия.

Для этого прогноза использованы реальные растения, ранее не применявшиеся в этой серии.

Гороскоп по знакам

Овен — калган

Что делать: браться только за то, что дает быстрый результат.

Чего не делать: не тратить силы на споры.

Фокус недели: действие с пользой.

Телец — рожь

Что делать: навести порядок в запасах, финансах, быту.

Чего не делать: не игнорировать мелкие издержки.

Фокус недели: опора и предсказуемость.

Близнецы —майоран

Что делать: упростить график и коммуникацию.

Чего не делать: не держать лишних контактов.

Фокус недели: ясность и фильтрация.

Рак — семена льна

Что делать: поддерживать тело тепло, вода, сон.

Чего не делать: не переутомляться эмоционально.

Фокус недели: забота об основе.

Лев — калина

Что делать: занять позицию спокойного присутствия.

Чего не делать: не тянуть на себе чужие роли.

Фокус недели: достоинство без напора.

Дева — корень омана

Что делать: завершать дела, которые «висят».

Чего не делать: не перерабатывать по несколько раз.

Фокус недели: завершение.

Весы — герань

Что делать: уравновешивать быт и отношения.

Чего не делать: не избегать четких ответов.

Фокус недели: честный баланс.

Скорпион — хмель

Что делать: снижать напряжение, замедлять ритм.

Чего не делать: не обострять внутренние конфликты.

Фокус недели: успокоение.

Стрелец — можжевельник полевой

Что делать: очистить место и график.

Чего не делать: не брать лишних обязательств.

Фокус недели: избирательность.

Козерог — хвощ полевой

Что делать: работать по четкому режиму.

Чего не делать: не игнорировать усталость тела.

Фокус недели: выносливость с паузами.

Водолей — осина

Что делать: просмотреть старые подходы.

Чего не делать: не держаться за неэффективное.

Фокус недели: обновление структуры.

Рыбы — медуница

Что делать: восстанавливать нервную систему.

Чего не делать: не брать на себя чужие эмоции.

Фокус недели: мягкое восстановление.

5–11 января за растительным гороскопом друидов – это неделя укрепления фундамента . Не быстрота, а регулярность действий сейчас дает результат.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.