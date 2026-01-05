- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 2 мин
Растительный гороскоп друидов на 5–11 января: неделя уборки сил для Львов и Рыб
Неделя с 5 по 11 января по растительному гороскопу друидов посвящена восстановлению ресурса, благоустройству быта и возвращению к стабильному ритму без резких решений.
В друидской традиции этот период считался неделей укоренения — когда важно не бежать вперед, а врастать в новый год через тело, режим и простые ежедневные действия.
Для этого прогноза использованы реальные растения, ранее не применявшиеся в этой серии.
Гороскоп по знакам
Овен — калган
Что делать: браться только за то, что дает быстрый результат.
Чего не делать: не тратить силы на споры.
Фокус недели: действие с пользой.
Телец — рожь
Что делать: навести порядок в запасах, финансах, быту.
Чего не делать: не игнорировать мелкие издержки.
Фокус недели: опора и предсказуемость.
Близнецы —майоран
Что делать: упростить график и коммуникацию.
Чего не делать: не держать лишних контактов.
Фокус недели: ясность и фильтрация.
Рак — семена льна
Что делать: поддерживать тело тепло, вода, сон.
Чего не делать: не переутомляться эмоционально.
Фокус недели: забота об основе.
Лев — калина
Что делать: занять позицию спокойного присутствия.
Чего не делать: не тянуть на себе чужие роли.
Фокус недели: достоинство без напора.
Дева — корень омана
Что делать: завершать дела, которые «висят».
Чего не делать: не перерабатывать по несколько раз.
Фокус недели: завершение.
Весы — герань
Что делать: уравновешивать быт и отношения.
Чего не делать: не избегать четких ответов.
Фокус недели: честный баланс.
Скорпион — хмель
Что делать: снижать напряжение, замедлять ритм.
Чего не делать: не обострять внутренние конфликты.
Фокус недели: успокоение.
Стрелец — можжевельник полевой
Что делать: очистить место и график.
Чего не делать: не брать лишних обязательств.
Фокус недели: избирательность.
Козерог — хвощ полевой
Что делать: работать по четкому режиму.
Чего не делать: не игнорировать усталость тела.
Фокус недели: выносливость с паузами.
Водолей — осина
Что делать: просмотреть старые подходы.
Чего не делать: не держаться за неэффективное.
Фокус недели: обновление структуры.
Рыбы — медуница
Что делать: восстанавливать нервную систему.
Чего не делать: не брать на себя чужие эмоции.
Фокус недели: мягкое восстановление.
5–11 января за растительным гороскопом друидов – это неделя укрепления фундамента . Не быстрота, а регулярность действий сейчас дает результат.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.