Астрология
103
2 мин

Растительный гороскоп друидов на 6 января: день внутренней собранности для Близнецов и Весов

6 января по растительному гороскопу друидов - это день сосредоточения на собственных границах, семейных вопросах и завершении мелких дел перед новым этапом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Растительный гороскоп друидов

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

В друидской традиции этот день считался днем тишины и согласования — когда важно не расширять планы, а привести в порядок уже существующее: мысли, просторы, договоренности.

Для этого прогноза использованы реальные растения , ранее не повторявшиеся в серии.

Гороскоп по знакам

Овен — хрен дикий

Что делать: довести до конца одно конкретное дело.
Чего не делать: не спорить с близкими.
Фокус дня: завершение без конфликта.

Телец — гречка

Что делать: заняться бытом, приготовлением, домашними делами.
Чего не делать: не игнорировать усталость.
Фокус дня: простая стабильность.

Близнецы — чабер

Что делать: ограничить общение до нужного.
Чего не делать: не участвовать в сплетнях.
Фокус дня: избирательность в словах.

Рак — калина красная

Что делать: провести время с семьей или дома.
Чего не делать: не поднимать старые обиды.
Фокус дня: семейный покой.

Лев — лавр благородный

Что делать: держать слово и придерживаться договоренностей.
Чего не делать: не демонстрировать превосходство.
Фокус дня: достоинство.

Дева — корень пастернака

Что делать: заняться давно ожидавшими практическими делами.
Чего не делать: не требовать от себя идеала.
Фокус дня: польза.

Весы — мальва

Что делать: смягчить напряженный разговор или паузу.
Чего не делать: не избегать ответственности.
Фокус дня: равновесие в отношениях.

Скорпион — черный тмин

Что делать: ограничить эмоциональную перегрузку.
Чего не делать: не обострять ситуацию.
Фокус дня: самоконтроль.

Стрелец — корень сельдерея

Что делать: заняться физической активностью без перенапряжения.
Чего не делать: не строить дальние планы.
Фокус дня: движение ради здоровья.

Козерог — кора дуба

Что делать: сосредоточиться на одном долге.
Чего не делать: не брать на себя лишнее.
Фокус дня: ответственность в пределах ресурса.

Водолей — шишки сосны

Что делать: сменить обстановку или прогуляться.
Чего не делать: не застревать дома.
Фокус дня: свежий воздух для мыслей.

Рыбы — мята перечная

Что делать: понизить темп, пить теплые напитки.
Чего не делать: не перегружать нервную систему.
Фокус дня: успокоение.

6 января за растительным гороскопом друидов – день согласования и тишины . То, что сегодня будет сделано без спешки и напряжения, создаст ощущение собранности перед следующей неделей.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

103
