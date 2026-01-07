- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 2 мин
Растительный гороскоп друидов на 7 января: День семейных решений для Раков и Водолеев
7 января за растительным гороскопом друидов — это день родственных контактов, внутреннего примирения и завершения эмоциональных хвостов, мешающих двигаться дальше.
В друидской традиции седьмой день связывали с родом и памятью — не в мистическом, а в практическом смысле: семья, близкие, корни, поддержка. В этот день советовали не спешить с действиями, а наводить порядок в отношениях и внутреннем состоянии.
Для прогноза использованы реальные растения , отличные от предыдущих дней этой серии.
Гороскоп по знакам
Овен – хрен обыкновенный
Что делать: сказать прямо то, что давно откладываете.
Чего не делать: не повышать тон.
Фокус дня: честность без злости.
Телец - пшено
Что делать: заняться домом, приготовлением, бытом.
Чего не делать: не экономить на комфорте.
Фокус дня: чувство изобилия.
Близнецы - душица
Что делать: спокойные разговоры с близкими.
Чего не делать: не перегружать себя информацией.
Фокус дня: теплая коммуникация.
Рак - яблоня
Что делать: провести время с семьей или упомянуть важные традиции.
Чего не делать: не возвращаться к старым оскорблениям.
Фокус дня: примирение.
Лев – барвинок
Что делать: поддержать кого-то без ожидания благодарности.
Чего не делать: не требовать внимания.
Фокус дня: спокойная щедрость.
Дева – семена тыквы
Что делать: позаботиться о здоровье, режиме, питании.
Что не делать: не игнорировать сигналы тела.
Фокус дня: профилактика.
Весы - липовый цвет
Что делать: смягчить напряженные отношения.
Чего не делать: не откладывать важные разговоры.
Фокус дня: эмоциональное равновесие.
Скорпион - черника
Что делать: восстанавливать внутренний ресурс |
Чего не делать: не втягиваться в чужие эмоции.
Фокус дня: самосохранение.
Стрелец - пажитник
Что делать: спланировать неделю без перегрузки.
Чего не делать: не браться за дальние цели.
Фокус дня: умеренность.
Козорог — желуди.
Что делать: заложить базу грядущего дела.
Чего не делать: не требовать мгновенного результата.
Фокус дня: долгосрочная опора.
Водолей — шалфей мускатный
Что делать: очистить пространство или мысли от излишнего.
Чего не делать: не держаться за устаревшее.
Фокус дня: обновление.
Рыбы - ромашка лекарственная
Что делать: успокоиться, сбавить темп.
Чего не делать: не брать на себя чужие переживания.
Фокус дня: внутреннее спокойствие.
7 января за растительным гороскопом друидов – день примирения и теплых связей . То, что сегодня будет проговорено или принято без давления, снимет напряжение на весь ближайший период.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.