Растительный гороскоп друидов на декабрь 2025 года: Весам — равновесие, Стрельцам — смелые старты

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

Реклама

Декабрь — переход между старым и новым, месяц тишины, духовной сосредоточенности, тепла и внутреннего света. Природные символы этого периода напоминают: прежде чем войти в новый год, важно исцелить изможденное, отпустить ненужное и подготовить почву для роста.

Растительный гороскоп на декабрь 2025 базируется на реальных растениях, которые традиционно ассоциируются со спокойствием, силой, защитой, очищением и вдохновением.

Растительный гороскоп на декабрь 2025 года

Овен — Розмарин

Розмарин добавляет ясность намерений и выдержки. Декабрь будет месяцем планирования, расстановки приоритетов и стратегических решений. Смелость следует соединить со структурой.

Телец — Календула

Календула приносит тепло и поддержку. Этот месяц благоприятен для восстановления, заботы о себе и создания уюта. Домашние дела пойдут просто и приятно.

Реклама

Близнецы — Мята

Мята освежает мысли и возвращает воздушность. Вы будете полны идей, сможете найти нестандартные решения и успешно завершить сложные информационные процессы.

Рак — Мелисса

Мелисса мягко стабилизирует эмоции. Декабрь благоприятен для семейных моментов, теплых разговоров и внутреннего покоя. Избегайте шумных ситуаций.

Лев — Ромашка

Ромашка снижает напряжение и открывает путь к внутреннему теплу. Луна о гармонии, хороших новостях и поддержке. Вы будете светиться мягким, спокойным теплом.

Дева — Шалфей

Шалфей способствует очищению и завершению. Декабрь станет месяцем порядка: структуризацией дел, прощанием с лишними обязательствами и подготовкой к новому году.

Реклама

Весы — Лаванда

Лаванда возвращает равновесие и гармонию. Ваши отношения станут более мягкими, а решения — более продуманными. Декабрь следует провести в спокойной атмосфере.

Скорпион — Пион

Пион помогает уравновешивать сильные эмоции. Этот месяц откроет путь к внутренним инсайтам и глубоким личным решениям. Ваш тонус будет стабилен.

Стрелец — Имбирь

Имбирь активизирует энергию и придает смелость. Декабрь станет для вас месяцем движения, новых планов и внутреннего драйва. Вы будете готовы начать важный проект.

Козерог — Тимьян

Тимьян усиливает выносливость и внутреннюю силу. Вы можете решить сложные задачи, завершить большие проекты и удержать стратегический фокус.

Реклама

Водолей — Эвкалипт

Эвкалипт очищает пространство и мысли. Декабрь благоприятен для переоценки, отдыха и нового взгляда на планы. Следует больше гулять и дышать свежим воздухом.

Рыбы — Лотос

Лотос открывает интуицию и творчество. Вам будет легко погружаться в чувственные и духовные процессы. Луна благоприятна для мечтаний, искусства, спокойной медитативной работы.

Декабрь 2025 года — время мягкости, внутреннего тепла и замедления. Прибавляйте в жизнь больше успокаивающих ритуалов, теплых напитков, приятных запахов и тихих моментов тишины. Именно так формируется правильное намерение для нового года.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.