Растительный гороскоп друидов на ноябрь 2025 года: Девам – очищение, Львам – вдохновение.

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

Реклама

Ноябрь – это мостик между осенью и зимой, время тишины, переосмысления и внутренней очистки. Именно в этот период растения становятся нашими невидимыми наставниками: их энергия поддерживает, лечит и успокаивает. Растительный гороскоп друидов на ноябрь 2025 года рассказывает, какое растение станет вашим талисманом и как лучше воспользоваться его силой.

Растительный гороскоп на ноябрь 2025 года

Овен — Имбирь

Энергия имбиря пробуждает силу воли и действия. Вы почувствуете прилив энергии и желание действовать решительно. Это время новых начинаний и самоутверждения. Добавляйте имбирь в чай или пищу – он активирует вашу внутреннюю огненную природу.

Телец — Материнка

Материнка дарит тепло, уют и стабильность. Ноябрь станет периодом заботы о себе и близких. Займитесь домашними делами, готовкой или рукоделием – самые простые вещи принесут счастье.

Реклама

Близнецы — Лемонграсс

Лемонграсс очищает мысли и придает легкость. Вы можете почувствовать необходимость изменить привычную среду или обновить рутину. Свежие ароматы и движение помогут перезапустить энергию.

Рак — Жасмин

Жасмин приносит гармонию чувств и помогает открыться любви. В ноябре вы научитесь принимать заботу – не только давать ее. Вечерний чай из жасмина или аромат в комнате создаст атмосферу покоя.

Лев — Подсолнечник

Подсолнечник несет тепло и уверенность. Вы почувствуете прилив творческой энергии и желание делиться ею с другими. В ноябре вас ждут приятные знакомства или признание. Будьте открыты к похвале – вы ее заслужили.

Дева — Шалфей

Шалфей – растение очищения и мудрости. Пора расставить приоритеты и убрать все лишнее — от вещей до мыслей. Аромат шалфея поможет вам навести порядок в доме и голове, а также отпустить прошлое.

Реклама

Весы — Лаванда

Лаванда символизирует равновесие и мягкость. Луна поможет вам найти баланс между эмоциями и разумом. Проводите больше времени в одиночестве, восстанавливайте внутреннюю гармонию и не бойтесь сказать «нет».

Скорпион — Черный мак

Мак олицетворяет глубокие трансформации. Вы входите в период внутренних изменений, которые могут быть эмоционально насыщенными. Не сопротивляйтесь – примите процесс перерождения как естественный цикл.

Стрелец — Мята полевая

Мята дает легкость и ясность. В ноябре вы почувствуете желание отправиться в путешествие – даже короткое. Этот период откроет новые идеи, если позволите себе дышать более свободно.

Козерог — Хвойные иглы

Сосна и ель дарят выносливость и стабильность. Ваш месяц – о силе корней. Займитесь делами, требующими терпения, и не забывайте о прогулках среди деревьев – они восстановят ваши силы.

Реклама

Водолей — Эвкалипт

Эвкалипт очищает ум и дышит свежестью. Вы можете ощутить потребность изменений в быту, работе или общении. Не бойтесь обновления, оно откроет новые горизонты.

Рыбы — Верес

Вереск несет энергию внутренней устойчивости. Ноябрь подтолкнет вас к духовным практикам или творчеству. Даже в тишине вы почувствуете глубокую связь с миром. Это время мягкого, но уверенного роста.

Ноябрь – период, когда природа замедляется, чтобы восстановиться. Сделайте так же: дышите поглубже, пейте травяные чаи, впустите аромат осени в свой дом. Гармония приходит тогда, когда мы позволяем быть в ритме земли.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.