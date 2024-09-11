Растущач Луна от 4 до 17 сентября 2024 года: популярные приметы и предрассудки

Период растущей Луны с 4 по 17 сентября 2024 является прекрасным временем для закладки основ будущих успехов и осуществления заветных желаний.

Период растущей Луны с 4 по 17 сентября 2024 сопровождается различными популярными приметами и предрассудками, отражающими как положительные, так и негативные аспекты этого времени.

Особенности периода

Время для роста и развития : рост Луна символизирует период увеличения и накопления энергии, что способствует реализации новых проектов и целей. Это идеальное время для начала новых дел, личных и профессиональных инициатив.

: рост Луна символизирует период увеличения и накопления энергии, что способствует реализации новых проектов и целей. Это идеальное время для начала новых дел, личных и профессиональных инициатив. Подходящий для самосовершенствования : период роста Луны способствует внутреннему развитию, личному росту и улучшению отношений, поэтому подходит для медитаций и саморефлексии.

: период роста Луны способствует внутреннему развитию, личному росту и улучшению отношений, поэтому подходит для медитаций и саморефлексии. Активизация энергии: возрастающая Луна способствует положительным изменениям, творческому самовыражению и привлечению новых возможностей.

Популярные приметы и предрассудки

Начало новых дел: считается, что начало новых проектов или инициатив в период растущей Луны будет успешным и продуктивным. Запись желаний: принято верить, что записанные в этот период желания имеют большую вероятность осуществиться, поскольку энергия роста поддерживает их реализацию. Строительство и ремонт: Считается, что любые работы, связанные со строительством или ремонтом, будут более эффективными и принесут положительные результаты. Избегайте ссор: предрассудки свидетельствуют, что конфликты или споры, начатые во время растущей Луны, могут продолжаться дольше и негативно влиять на отношения. Чистка пространства: верят, что физическая и энергетическая очистка пространства, проведенная в настоящее время, способствует улучшению атмосферы и привлечению положительных изменений.

Этот период поддерживает положительные изменения, растет и развивается, и люди часто используют его для создания новых проектов и самосовершенствования.

Также читайте Растущая Луна от 4 до 17 сентября 2024 года: чем особенный этот период

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.