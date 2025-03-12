Растущая Луна 1-13 марта 2025 года: что означает этот период с точки зрения астрологии, астрономии и эзотерики

Растущая Луна – это фаза между новолунием и полной Луной, когда ее освещенная часть постепенно увеличивается.

Растущая Луна в марте 2025 года будет проходить через знаки Рыб, Овна и Тельца, что определяет общий эмоциональный и практический фон периода:

1-9 марта – Луна в Рыбах и Овне: благоприятное время для духовного роста, творчества и интуитивного поиска, а затем – для активных действий, запуска новых проектов и рискованных инициатив.

– Луна в Рыбах и Овне: благоприятное время для духовного роста, творчества и интуитивного поиска, а затем – для активных действий, запуска новых проектов и рискованных инициатив. 10-13 марта – Луна в Тельце: период для стабилизации начатых дел, укрепление финансовой базы и заботы о физическом теле.

Поскольку этот рост цикл завершается лунным затмением 14 марта, он может сопровождаться усиленными эмоциональными переживаниями и судьбоносными событиями, особенно связанными с карьерой, здоровьем и финансами.

Растущая Луна 1-13 марта 2025 года: астрономия и астрология

Растущая Луна – это фаза между новолунием (28 февраля) и полной Луной (14 марта). В это время Луна постепенно освещается Солнцем, увеличивая свою видимую часть от тонкого серпа до почти полного диска. С астрономической точки зрения:

Луна каждый день появляется на небе чуть позже, а ее светимость увеличивается.

В первой половине марта Луна пройдет через первую четверть (7 марта), когда она освещена наполовину, что указывает на переходный момент между начальными замыслами и их реализацией.

Его гравитационное влияние на Землю постепенно усиливается, что может влиять на приливы и отливы, а также на биологические ритмы людей.

Растущая Луна 1-13 марта 2025 года: эзотерика

Растущая Луна традиционно считается периодом накопления энергии и развития. В марте 2025 года он усиливается из-за близкого лунного затмения, придающего особый мистический подтекст:

Время для манифестаций : хорошо формулировать намерения, проводить ритуалы для привлечения богатства, здоровья, любви и успеха.

: хорошо формулировать намерения, проводить ритуалы для привлечения богатства, здоровья, любви и успеха. Усиленная интуиция и пророческие сны (особенно в начале месяца под влиянием Рыб).

(особенно в начале месяца под влиянием Рыб). Практика укрепления тела и духа: подходит для йоги, медитаций, работы с энергией и очищения пространства.

Этот рост цикл завершается лунным затмением 14 марта, что может сделать его события определяющими и необратимыми, поэтому важно действовать сознательно, с учетом долгосрочных последствий.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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