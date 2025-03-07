Растущая Луна 1-13 марта 2025 года: самые популярные предрассудки и приметы

Растущая Луна с 1 по 13 марта 2025 года – это период активного развития, когда Вселенная поддерживает все действия, направленные на приумножение, рост и совершенствование.

Растущая Луна – это фаза, когда энергия увеличивается, способствуя активному развитию, приумножению и расширению возможностей. Это благоприятное время для начала новых дел, финансового роста, укрепления здоровья и привлечения удачи.

В этот период следует уделять внимание:

Начала новых дел, запуска проектов и планирования.

Работы по финансовому росту и привлечению дополнительных доходов.

Выработке положительных привычек, укреплению здоровья и энергетического потенциала.

Открытие новых возможностей, обучение и саморазвитие.

Это время активного движения вперед, когда каждое правильное действие может оказать значительный эффект в будущем.

Популярные приметы о растущей Луне

В народных традициях считалось, что в период растущей Луны следует действовать так, чтобы все в жизни умножалось. Приметы этого времени сохранились с давних времен:

Что начнешь в растущую Луну – то будет расти вместе с ней. Поэтому особенно рекомендовали начинать новые дела, расширять бизнес, устраиваться на работу.

Поэтому особенно рекомендовали начинать новые дела, расширять бизнес, устраиваться на работу. Если подстричь волосы в этот период – они будут расти густыми и здоровыми. Это связано с верованием, что возрастающая энергия Луны влияет и на физическое состояние.

Это связано с верованием, что возрастающая энергия Луны влияет и на физическое состояние. Деньги, которые получишь или положишь в кошелек во время растущей Луны, будут привлекать еще больше прибыли. Поэтому люди пытались в это время осуществлять важные финансовые вложения.

Поэтому люди пытались в это время осуществлять важные финансовые вложения. Сеять, сажать или ухаживать за растениями в этот период – значит получить хороший урожай. Это правило широко использовалось в сельском хозяйстве.

Это правило широко использовалось в сельском хозяйстве. Если в первые дни растущей Луны сказать: "Растет луна – растет и мое счастье", то удача будет сопровождать целый лунный цикл.

Предрассудки, связанные с растущей Луной

В народных верованиях есть и то, что следует избегать во время этой фазы, чтобы не остановить энергию роста:

Не стоит давать взаймы большие суммы – можно отдать свою энергию благосостоянию. Считается, что деньги в этот период лучше вкладывать в себя, чем отдавать другим.

Считается, что деньги в этот период лучше вкладывать в себя, чем отдавать другим. Нельзя избавляться от больших вещей, особенно недвижимости или бизнеса, – вместе с ними уйдет достаток.

Не следует резко менять планы или отказываться от задуманного – это может притормозить развитие дел.

Во время растущей Луны не стоит ссориться, особенно с близкими людьми – конфликты могут продолжаться долгое время.

Если во время этой фазы Луны постоянно жаловаться на жизнь, можно закрепить неудачи и создать энергетический застой.

Растущая Луна с 1 по 13 марта 2025 года – это период динамичного развития, возможностей и открытия новых перспектив. Народные приметы и предрассудки подтверждают, что это время лучше использовать для умножения ресурсов, работы над собой и привлечения удачи. Главное – действовать осознанно, избегать негативных мнений и настраиваться на положительные изменения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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