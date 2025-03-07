Растущая Луна 1-13 марта 2025 года: три ритуала для расширения возможностей

Растущая Луна в марте 2025 года создает благоприятный энергетический фон для новых начинаний, укрепления финансового положения и личного развития.

Растущая Луна – это фаза между новолунием и полной, когда энергия накапливается, усиливая процессы расширения, роста и развития. В настоящее время все действия, направленные на приумножение – будь то финансы, личные возможности или здоровье – имеют больше шансов на успех.

С 1 по 13 марта 2025 года этот период проходит через знаки Рыб, Овна, Тельца, Близнецов, Рака и Льва, что добавляет важные нюансы:

1 марта – Луна в Рыбах : идеальное время для интуитивной работы, визуализаций и духовных практик.

: идеальное время для интуитивной работы, визуализаций и духовных практик. 2–4 марта – Луна в Овне : активная, динамичная энергия для решительных шагов, старта проектов и привлечения денег.

: активная, динамичная энергия для решительных шагов, старта проектов и привлечения денег. 5–6 марта – Луна в Тельце : время финансовой стабилизации, планирования и укрепления основ благосостояния.

: время финансовой стабилизации, планирования и укрепления основ благосостояния. 7–9 марта – Луна в Близнецах : благоприятный период для обучения, коммуникаций и новых возможностей заработка.

: благоприятный период для обучения, коммуникаций и новых возможностей заработка. 10–11 марта – Луна в Ракове : внимание к внутренним ресурсам, защите и гармонизации эмоций.

: внимание к внутренним ресурсам, защите и гармонизации эмоций. 12–13 марта – Луна во Льве: время для уверенности, самовыражения и привлечения внимания к своим достижениям.

В этот период важно:

Формулировать четкие намерения по росту в финансах, карьере или личном развитии.

Начать новые дела или активизировать действующие проекты.

Работать над собственной энергетикой и верить в свои возможности.

Астрологи советуют избегать действий, связанных с уменьшением или завершением, например, продажи важных активов, закрытия бизнеса или резкого сокращения расходов, поскольку энергия этого периода направлена на прирост, а не на потери.

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Три ритуала для роста

1. Ритуал на финансовое приумножение

Этот ритуал помогает привлечь дополнительные потоки денежных средств и усилить уже действующие источники дохода.

Что понадобится:

Три купюры любого номинала (желательно новые и чистые).

Зеленая свеча (символ финансового роста).

Бумага бумаги и ручка.

Как выполнять:

Вечером зажгите зеленую свечу и сконцентрируйтесь на ее пламени. Напишите на листе три источника дохода, которые у вас уже есть, а затем три новых возможности, которые вы хотите привлечь. Возьмите купюры в руки, проговорите: "Деньги приходят легко, прибыль растет, источники умножаются. Я открыт(а) достатка". Поднесите купюры к свече (не поджигая), воображая, как они наполняются энергией роста. Положите эти купюры в кошелек и не тратьте их до конца лунного цикла – они станут вашим финансовым магнитом. Погасите свечу, поблагодарите Вселенную за будущий рост.

2. Ритуал на личностное развитие и расширение возможностей

Эта практика помогает раскрыть новые перспективы, привлечь полезные знакомства и повысить уверенность в своих силах.

Что понадобится:

Зеркало (чтобы видеть себя во время ритуала).

Светлая свеча (белый или золотой цвет).

Блокнот или чистый лист бумаги.

Как выполнять:

Зажгите свечу и расположите зеркало перед собой. Смотря в зеркало, скажите вслух: "Я расширяю свои возможности, я открыт(а) к новому, мой потенциал растет". Запишите три сильных качества и три сферы, в которых вы хотите развиваться. Закройте глаза и представьте, как расширяется ваша аура, становится светлее, а ваш внутренний потенциал – сильнее. Поблагодарите себя и Вселенную за поддержку и зафиксируйте намерения, записав их в свой дневник.

3. Ритуал на здоровье и энергию

Растущач Луна – прекрасное время для укрепления физического состояния и улучшения самочувствия.

Что понадобится:

Складка чистой воды.

Небольшой кристалл (кварц или аметист).

Зеленая или белая свеча.

Как выполнять:

Зажгите свечу и поставьте перед собой стакан воды. Возьмите кристалл в руки, нагрейте его своим теплом и прошепчите: " Моя энергия растет, мое тело укрепляется, я полон сил". Опустите кристалл в воду на несколько минут, воображая, как вода наполняется силой здоровья и восстановления. Выпейте воду небольшими глотками, чувствуя, как она приносит вам новую энергию. Поблагодарите свое здоровье и погасите свечу.

Растущая Луна с 1 по 13 марта 2025 года – это период расширения, реализации намерений и привлечения новых возможностей. В настоящее время особенно эффективны ритуалы на приумножение финансов, раскрытие потенциала и улучшение здоровья. Используя силу этого периода можно настроиться на положительные изменения и создать основу для стабильного развития.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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