Растущая Луна 1-13 марта 2025 года: три ритуала для расширения возможностей

Растущая Луна в марте 2025 года создает благоприятный энергетический фон для новых начинаний, укрепления финансового положения и личного развития.
Растущая Луна – это фаза между новолунием и полной, когда энергия накапливается, усиливая процессы расширения, роста и развития. В настоящее время все действия, направленные на приумножение – будь то финансы, личные возможности или здоровье – имеют больше шансов на успех.
С 1 по 13 марта 2025 года этот период проходит через знаки Рыб, Овна, Тельца, Близнецов, Рака и Льва, что добавляет важные нюансы:
- 1 марта – Луна в Рыбах: идеальное время для интуитивной работы, визуализаций и духовных практик.
- 2–4 марта – Луна в Овне: активная, динамичная энергия для решительных шагов, старта проектов и привлечения денег.
- 5–6 марта – Луна в Тельце: время финансовой стабилизации, планирования и укрепления основ благосостояния.
- 7–9 марта – Луна в Близнецах: благоприятный период для обучения, коммуникаций и новых возможностей заработка.
- 10–11 марта – Луна в Ракове: внимание к внутренним ресурсам, защите и гармонизации эмоций.
- 12–13 марта – Луна во Льве: время для уверенности, самовыражения и привлечения внимания к своим достижениям.
В этот период важно:
- Формулировать четкие намерения по росту в финансах, карьере или личном развитии.
- Начать новые дела или активизировать действующие проекты.
- Работать над собственной энергетикой и верить в свои возможности.
Астрологи советуют избегать действий, связанных с уменьшением или завершением, например, продажи важных активов, закрытия бизнеса или резкого сокращения расходов, поскольку энергия этого периода направлена на прирост, а не на потери.
Три ритуала для роста
1. Ритуал на финансовое приумножение
Этот ритуал помогает привлечь дополнительные потоки денежных средств и усилить уже действующие источники дохода.
Что понадобится:
- Три купюры любого номинала (желательно новые и чистые).
- Зеленая свеча (символ финансового роста).
- Бумага бумаги и ручка.
Как выполнять:
- Вечером зажгите зеленую свечу и сконцентрируйтесь на ее пламени.
- Напишите на листе три источника дохода, которые у вас уже есть, а затем три новых возможности, которые вы хотите привлечь.
- Возьмите купюры в руки, проговорите: "Деньги приходят легко, прибыль растет, источники умножаются. Я открыт(а) достатка".
- Поднесите купюры к свече (не поджигая), воображая, как они наполняются энергией роста.
- Положите эти купюры в кошелек и не тратьте их до конца лунного цикла – они станут вашим финансовым магнитом.
- Погасите свечу, поблагодарите Вселенную за будущий рост.
2. Ритуал на личностное развитие и расширение возможностей
Эта практика помогает раскрыть новые перспективы, привлечь полезные знакомства и повысить уверенность в своих силах.
Что понадобится:
- Зеркало (чтобы видеть себя во время ритуала).
- Светлая свеча (белый или золотой цвет).
- Блокнот или чистый лист бумаги.
Как выполнять:
- Зажгите свечу и расположите зеркало перед собой.
- Смотря в зеркало, скажите вслух: "Я расширяю свои возможности, я открыт(а) к новому, мой потенциал растет".
- Запишите три сильных качества и три сферы, в которых вы хотите развиваться.
- Закройте глаза и представьте, как расширяется ваша аура, становится светлее, а ваш внутренний потенциал – сильнее.
- Поблагодарите себя и Вселенную за поддержку и зафиксируйте намерения, записав их в свой дневник.
3. Ритуал на здоровье и энергию
Растущач Луна – прекрасное время для укрепления физического состояния и улучшения самочувствия.
Что понадобится:
- Складка чистой воды.
- Небольшой кристалл (кварц или аметист).
- Зеленая или белая свеча.
Как выполнять:
- Зажгите свечу и поставьте перед собой стакан воды.
- Возьмите кристалл в руки, нагрейте его своим теплом и прошепчите: " Моя энергия растет, мое тело укрепляется, я полон сил".
- Опустите кристалл в воду на несколько минут, воображая, как вода наполняется силой здоровья и восстановления.
- Выпейте воду небольшими глотками, чувствуя, как она приносит вам новую энергию.
- Поблагодарите свое здоровье и погасите свечу.
Растущая Луна с 1 по 13 марта 2025 года – это период расширения, реализации намерений и привлечения новых возможностей. В настоящее время особенно эффективны ритуалы на приумножение финансов, раскрытие потенциала и улучшение здоровья. Используя силу этого периода можно настроиться на положительные изменения и создать основу для стабильного развития.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
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