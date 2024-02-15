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Растущая Луна 11-23 февраля 2024 года: что категорически запрещено с точки зрения эзотерики

Растущая Луна 11-23 февраля 2024 года: что категорически запрещено с точки зрения эзотерики

Воздерживайтесь от принятия трудных решений во время растущей Луны / Фото: Pexels

Будьте осторожны в период растущей Луны.

Существует несколько рекомендаций с эзотерической точки зрения, что лучше избегать во время растущей Луны. Однако важно отметить, что эти советы базируются на верованиях и традициях, и каждый человек имеет свой подход к эзотерике. Вот некоторые общие советы:

  1. Негативные мысли и эмоции: Избегайте негативных мыслей и эмоций, поскольку они могут усиливаться во время луны. Сосредоточьтесь на положительных аспектах и намерениях.

  2. Раздоры и конфликты: Попытайтесь избегать споров или конфликтов во время этого периода, поскольку они могут нарушить гармонию и положительную энергию.

  3. Потребление токсичных веществ: Избегайте употребления алкоголя или других токсичных веществ, поскольку это может повлиять на вас отрицательно и заблокировать поток положительной энергии.

  4. Трудные решения: Следует воздержаться от принятия важных решений во время растущей Луны. Вместо этого отложите их на другой период, когда энергия будет более благоприятной.

  5. Утерянные намерения: Помните, что ваши намерения должны быть положительными и четкими. Избегайте произносить то, чего вы не хотите, поскольку это может повлиять на результаты.

Еще раз подчеркивается, что это только рекомендации, и важно придерживаться того, что верит сам человек. У каждого есть свой уникальный подход к эзотерическим практикам, и важно чувствовать и делать то, что соответствует собственному верованию и практике.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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