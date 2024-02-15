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Растущая Луна 11-23 февраля 2024 года: три сильных эзотерических ритуала

Растущая Луна 11-23 февраля 2024 года: три сильных эзотерических ритуала

Сделайте ряд ритуалов во время растущей Луны / Фото: Pexels

Растущая Луна – это хороший период для эзотерических практик.

Растущая Луна в эзотерике часто воспринимается как время мощных энергий и возможностей.

Собрали три сильных ритуала, которые можно провести во время роста Луны:

  1. Ритуал новых начал:

    • Подготовьте атмосферу с помощью свечей, ароматов и музыки.
    • Сконцентрируйтесь на своих целях и желаниях.
    • Запишите свои намерения на бумаге и поставьте под Луну.
    • Сказав свои намерения вслух, попробуйте визуализировать их уже свершившимися.
    • Завершите ритуал благодарностью и уверенностью, что ваши намерения сбудутся.

  2. Ритуал зарядки кристаллами:

    • Выберите привлекающие кристаллы или соответствующие вашим потребностям (например, аметист для покоя, розовый кварц для любви).
    • Положите кристаллы под лучами Луны на окно или открытое пространство.
    • Выразительно выражайте свои намерения для кристаллов, считая, что они заряжаются положительной энергией Луны.
    • После этого используйте их в качестве энергетического объекта или уделите им особое место в своем пространстве.

  3. Ритуал очистки энергий:

    • Используйте аромат или эфирные масла для создания приятного аромата в помещении.
    • Начните ритуал с центра вашего пространства, обходя его в часовом направлении.
    • Выражайте свои намерения очищения и удаления негативных энергий.
    • Позвольте аромату или дыму пройти каждый уголок пространства.
    • Завершите ритуал со словами благодарности за очищение и защиту от отрицательной энергии.

Всегда помните, что важно подойти к этим ритуалам с уважением и осознанностью, соблюдая собственные убеждения и индивидуальные потребности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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