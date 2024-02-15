Растущая Луна 11-23 февраля 2024 года: три сильных эзотерических ритуала

Растущая Луна в эзотерике часто воспринимается как время мощных энергий и возможностей.

Собрали три сильных ритуала, которые можно провести во время роста Луны:

Ритуал новых начал: Подготовьте атмосферу с помощью свечей, ароматов и музыки.

Сконцентрируйтесь на своих целях и желаниях.

Запишите свои намерения на бумаге и поставьте под Луну.

Сказав свои намерения вслух, попробуйте визуализировать их уже свершившимися.

Завершите ритуал благодарностью и уверенностью, что ваши намерения сбудутся. Ритуал зарядки кристаллами: Выберите привлекающие кристаллы или соответствующие вашим потребностям (например, аметист для покоя, розовый кварц для любви).

Положите кристаллы под лучами Луны на окно или открытое пространство.

Выразительно выражайте свои намерения для кристаллов, считая, что они заряжаются положительной энергией Луны.

После этого используйте их в качестве энергетического объекта или уделите им особое место в своем пространстве. Ритуал очистки энергий: Используйте аромат или эфирные масла для создания приятного аромата в помещении.

Начните ритуал с центра вашего пространства, обходя его в часовом направлении.

Выражайте свои намерения очищения и удаления негативных энергий.

Позвольте аромату или дыму пройти каждый уголок пространства.

Завершите ритуал со словами благодарности за очищение и защиту от отрицательной энергии.

Всегда помните, что важно подойти к этим ритуалам с уважением и осознанностью, соблюдая собственные убеждения и индивидуальные потребности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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