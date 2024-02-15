Растущая Луна 11-23 февраля 2024 года: три сильных эзотерических ритуала

Растущая Луна – это хороший период для эзотерических практик.
Растущая Луна в эзотерике часто воспринимается как время мощных энергий и возможностей.
Собрали три сильных ритуала, которые можно провести во время роста Луны:
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Ритуал новых начал:
- Подготовьте атмосферу с помощью свечей, ароматов и музыки.
- Сконцентрируйтесь на своих целях и желаниях.
- Запишите свои намерения на бумаге и поставьте под Луну.
- Сказав свои намерения вслух, попробуйте визуализировать их уже свершившимися.
- Завершите ритуал благодарностью и уверенностью, что ваши намерения сбудутся.
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Ритуал зарядки кристаллами:
- Выберите привлекающие кристаллы или соответствующие вашим потребностям (например, аметист для покоя, розовый кварц для любви).
- Положите кристаллы под лучами Луны на окно или открытое пространство.
- Выразительно выражайте свои намерения для кристаллов, считая, что они заряжаются положительной энергией Луны.
- После этого используйте их в качестве энергетического объекта или уделите им особое место в своем пространстве.
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Ритуал очистки энергий:
- Используйте аромат или эфирные масла для создания приятного аромата в помещении.
- Начните ритуал с центра вашего пространства, обходя его в часовом направлении.
- Выражайте свои намерения очищения и удаления негативных энергий.
- Позвольте аромату или дыму пройти каждый уголок пространства.
- Завершите ритуал со словами благодарности за очищение и защиту от отрицательной энергии.
Всегда помните, что важно подойти к этим ритуалам с уважением и осознанностью, соблюдая собственные убеждения и индивидуальные потребности.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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