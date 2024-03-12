Растущая Луна 11-24 марта 2024 года: что категорически запрещено делать в этот период

Растущая Луна 11-24 марта 2024: в эзотерической традиции способствует росту и развитию. Вот несколько советов, которые можно рассматривать с точки зрения эзотерики во время этого периода:

Планирование и начинание нового: Растущая Луна идеально подходит для старта новых проектов, планов и инициатив. Определите свои цели и начинайте делать первые шаги в направлении их достижения.

Растущая Луна идеально подходит для старта новых проектов, планов и инициатив. Определите свои цели и начинайте делать первые шаги в направлении их достижения. Высадка растений: если вы заинтересованы в садоводстве, это время для высадки растений, поскольку растущая Луна усиливает энергию роста и развития.

если вы заинтересованы в садоводстве, это время для высадки растений, поскольку растущая Луна усиливает энергию роста и развития. Активизация креативности: Растущая Луна способствует креативности и новаторскому мышлению. Используйте это время для творческих выражений, искусства и создания.

Растущая Луна способствует креативности и новаторскому мышлению. Используйте это время для творческих выражений, искусства и создания. Усиление личного развития: рассматривайте этот период как время личного роста и развития. Занимайтесь самообразованием, медитацией или развитием духовности.

рассматривайте этот период как время личного роста и развития. Занимайтесь самообразованием, медитацией или развитием духовности. Работа с энергиями успеха: сосредоточьтесь на положительных энергиях и мыслях об успехе. Работайте над своей внутренней верой в свои возможности.

Проведение ритуалов или медитаций: используйте Растущую Луну для проведения ритуалов или медитаций, направленных на рост и развитие.

используйте Растущую Луну для проведения ритуалов или медитаций, направленных на рост и развитие. Очистка и вывод негатива: Растущая Луна может быть временем очистки энергичного поля. Выводите негатив, проводите ритуалы или медитации на очищение.

Растущая Луна может быть временем очистки энергичного поля. Выводите негатив, проводите ритуалы или медитации на очищение. Работа с кристаллами: кристаллы, связанные с энергией роста, такие как кварц, могут быть полезны во время Растущей Луны. Используйте их для медитации или в качестве энергетических усилителей.

Важно помнить, что это лишь советы с точки зрения эзотерических верований и традиций, и их эффективность может зависеть от личного отношения и верования каждого человека.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог сообщила о том, когда будут переговоры и завершение войны.

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