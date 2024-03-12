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Растущая Луна 11-24 марта 2024 года: что категорически запрещено делать в этот период

Растущая Луна 11-24 марта 2024 года: что категорически запрещено делать в этот период

Рассматривайте этот период как время личного роста. / Фото: ТСН.ua

Растущая Луна с точки зрения эзотерики может служить началом чего-то нового.

Растущая Луна 11-24 марта 2024: в эзотерической традиции способствует росту и развитию. Вот несколько советов, которые можно рассматривать с точки зрения эзотерики во время этого периода:

  • Планирование и начинание нового: Растущая Луна идеально подходит для старта новых проектов, планов и инициатив. Определите свои цели и начинайте делать первые шаги в направлении их достижения.
  • Высадка растений: если вы заинтересованы в садоводстве, это время для высадки растений, поскольку растущая Луна усиливает энергию роста и развития.
  • Активизация креативности: Растущая Луна способствует креативности и новаторскому мышлению. Используйте это время для творческих выражений, искусства и создания.
  • Усиление личного развития: рассматривайте этот период как время личного роста и развития. Занимайтесь самообразованием, медитацией или развитием духовности.
  • Работа с энергиями успеха: сосредоточьтесь на положительных энергиях и мыслях об успехе. Работайте над своей внутренней верой в свои возможности.
  • Проведение ритуалов или медитаций: используйте Растущую Луну для проведения ритуалов или медитаций, направленных на рост и развитие.
  • Очистка и вывод негатива: Растущая Луна может быть временем очистки энергичного поля. Выводите негатив, проводите ритуалы или медитации на очищение.
  • Работа с кристаллами: кристаллы, связанные с энергией роста, такие как кварц, могут быть полезны во время Растущей Луны. Используйте их для медитации или в качестве энергетических усилителей.

Важно помнить, что это лишь советы с точки зрения эзотерических верований и традиций, и их эффективность может зависеть от личного отношения и верования каждого человека.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог сообщила о том, когда будут переговоры и завершение войны.

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