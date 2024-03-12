Растущая Луна 11-24 марта 2024 года: три интересных эзотерических ритуала

Растущая Луна с точки зрения эзотерики и астрологии ассоциируется с ростом.

Вот три интересных эзотерических ритуала, которые можно провести во время Растущей Луны 11-24 марта 2024 года.

Ритуал "Усиление намерений":

Начните находясь в спокойном месте, где вы можете сосредоточиться.

Зажгите свечу, символизируя свет и огонь энергии.

Сосредоточьтесь на своих намерениях и целях, которые вы хотите достичь.

Напишите свои намерения на бумаге и поставьте перед свечой.

Используя элемент воды, например хрустальную или стеклянную посуду с водой, облейте или обмойте бумагу.

Представьте, как энергия роста и роста наполняет ваши намерения.

Спасибо Луне за его поддержку.

Оставьте бумагу под действием свечи до завершения ритуала.

Ритуал-медитация на Растущую Луну:

Займите удобное положение для медитации.

Сфокусируйте внимание на дыхании, расслабьте тело и утешите разум.

Представьте Луну, как она растет и придает свою энергию.

Углубляйте медитацию, визуализируя свои цели и стремления, окруженные светом Луны.

Общайтесь с энергией Луны и выражайте свои благодарности за поддержку.

Завершите медитацию плавным возвращением в обыденное сознание.

Ритуал "Очистка энергии":

Найдите тихое место, где вы можете быть наедине.

Возьмите любимое эфирное масло.

Намажьте эфирное масло на запястье, шею и сердечную область, представляя, как энергия чистоты и роста окутывает вас.

Направляйте свои мысли на вывод негативной энергии и старого балласта.

Ритуально помахайте руками перед собой, воображая, как вы выводите отрицательную энергию из своего энергетического поля.

Благодарите Луну за ее поддержку и чистоту.

Завершите обряд спокойным и светлым внутренним чувством.

Помните, что важно сосредоточиться на своих собственных ощущениях и интуиции во время любого эзотерического ритуала.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее тарологиня рассказала о том, когда будут переговоры и завершение войны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.