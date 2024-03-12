Растущая Луна 11-24 марта 2024 года: три интересных эзотерических ритуала

Растущая Луна в эзотерике считается временем для увеличения чего-либо.
Растущая Луна с точки зрения эзотерики и астрологии ассоциируется с ростом.
Вот три интересных эзотерических ритуала, которые можно провести во время Растущей Луны 11-24 марта 2024 года.
Ритуал "Усиление намерений":
- Начните находясь в спокойном месте, где вы можете сосредоточиться.
- Зажгите свечу, символизируя свет и огонь энергии.
- Сосредоточьтесь на своих намерениях и целях, которые вы хотите достичь.
- Напишите свои намерения на бумаге и поставьте перед свечой.
- Используя элемент воды, например хрустальную или стеклянную посуду с водой, облейте или обмойте бумагу.
- Представьте, как энергия роста и роста наполняет ваши намерения.
- Спасибо Луне за его поддержку.
- Оставьте бумагу под действием свечи до завершения ритуала.
Ритуал-медитация на Растущую Луну:
- Займите удобное положение для медитации.
- Сфокусируйте внимание на дыхании, расслабьте тело и утешите разум.
- Представьте Луну, как она растет и придает свою энергию.
- Углубляйте медитацию, визуализируя свои цели и стремления, окруженные светом Луны.
- Общайтесь с энергией Луны и выражайте свои благодарности за поддержку.
- Завершите медитацию плавным возвращением в обыденное сознание.
Ритуал "Очистка энергии":
- Найдите тихое место, где вы можете быть наедине.
- Возьмите любимое эфирное масло.
- Намажьте эфирное масло на запястье, шею и сердечную область, представляя, как энергия чистоты и роста окутывает вас.
- Направляйте свои мысли на вывод негативной энергии и старого балласта.
- Ритуально помахайте руками перед собой, воображая, как вы выводите отрицательную энергию из своего энергетического поля.
- Благодарите Луну за ее поддержку и чистоту.
- Завершите обряд спокойным и светлым внутренним чувством.
Помните, что важно сосредоточиться на своих собственных ощущениях и интуиции во время любого эзотерического ритуала.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее тарологиня рассказала о том, когда будут переговоры и завершение войны.
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