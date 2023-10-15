Растущая Луна 15-27 октября 2023 года: что следует делать и чего лучше избегать

Растущая Луна – это время, когда лунный свет и энергия растут, и это может быть благоприятным временем для выполнения различных действий и задач.

Однако конкретные действия и советы зависят от ваших личных целей и потребностей. Вот некоторые общие советы на этот период:

Планирование и цели: Растущая Луна – время для укрепления, расширения и совершенствования. Используйте это время, чтобы просмотреть свои цели, установить новые и создать план действий для достижения их. Проектное развитие: Если у вас есть проекты или идеи, это может быть прекрасное время, чтобы начать их воплощение. Рассмотрите способности для творчества и развития. Увеличение сознания: Растущая Луна также может способствовать самопознанию и развитию сознания. Упражняйте медитацию, рефлексию или другие техники для умственного и духовного роста. Посев растений: Если вы заинтересованы в сельском хозяйстве или садоводстве, растущая Луна может быть идеальным временем для посева растений, поскольку благоприятный лунный световой цикл может повысить шансы на успешный рост. Здоровье: Рассмотрите обращение к своему здоровью. Усилите свое тело с помощью здорового питания, физических упражнений и релаксационных практик. Коммуникация: Растущая Луна может поддержать взаимодействие и общение с другими людьми. Используйте это время для улучшения отношений и разговоров. Лишение лишнего: Это время, когда можно освободиться от лишних вещей, которые больше не служат пользе. Произведите уборку, чтобы освободить место для новых возможностей.

Помните, что это общие советы и следует учитывать ваши конкретные обстоятельства и потребности. Растущая Луна – это время для роста и развития, и вы можете использовать его для достижения своих личных целей и желаний.

В растущей Луне, хотя и благоприятной для многих видов деятельности, все же есть некоторые вещи, которые можно было бы избегать или делать осторожно. Однако это все верования и предрассудки, и нет научных доказательств их эффективности. Вот некоторые запреты, которые иногда связаны с растущей Луной:

Стрижка волос: Некоторые верят, что волосы растут быстрее, если вы его стрижете во время уменьшения Луны, поэтому в растущую Луну стрижку волос категорически не рекомендуют. Хирургические операции: Есть вероятность, что во время возрастающей Луны лечение после хирургических операций может быть более медленным или менее эффективным, но это должно быть тщательно взвешено с врачом. Посадка растений: Хотя некоторые люди считают, что в посадке растений в растущую Луну нет ни одного злобного эффекта, существуют верования, которые диктуют лучшее время для сева определенных видов растений. Проведите дополнительные исследования для определения оптимального времени для посадки растений в вашем регионе. Очистка и уборка: Растущая Луна может быть временем для создания и развития, поэтому категорические запреты на уборку или очистку во время этого периода не имеют научного обоснования.

Растущая Луна – это период, когда можно активно действовать, развиваться и совершенствоваться. Все эти запреты базируются на предрассудках, и их действительность подвергается сомнению. Решение о том, что делать во время этого периода, должно быть зависимо от ваших конкретных целей и потребностей.

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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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