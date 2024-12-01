Растущая Луна 2 — 14 декабря 2024: нюансы периода, что не стоит делать

Во время растущей Луны важно избегать кардинальных изменений или завершения дел, ведь энергия этого периода направлена на накопление, а не завершение.

В период растущей Луны со 2 по 14 декабря 2024 года важно учитывать, что это время способствует росту, накоплению энергии и новым начинаниям. Однако есть некоторые вещи, которых следует избегать, чтобы не помешать гармонии этого периода.

Нюансы периода:

Эмоциональный подъем:

Энергии много, но она может проявляться как чрезмерная эмоциональность или импульсивность. Важно держать себя в балансе и обдумывать решение. Рост напряжения:

Ближе к полной Луне (14 декабря) энергетика становится максимально активной, поэтому возможно обострение конфликтов или перегрузка.

Что не стоит делать:

Избегать завершения дел:

Этот период не подходит для завершения проектов, подведения итогов или отказа от чего-либо значимого. Не стоит начинать большие уборки:

Вместо избавления от старика лучше сосредоточиться на создании нового. Отложите большие операции или риски:

Например, продажа недвижимости или большие финансовые риски лучше перенести на нисходящую Луну. Не перегружайте себя:

Планируйте силы и время так, чтобы не устать от энтузиазма и желания сделать все сразу. Избегайте поспешных решений в отношениях:

Лучше не принимать кардинальные решения (например, разрывы), поскольку эмоции могут быть не до конца осознанными.

Период растущей Луны лучше всего использовать для постепенного движения вперед, сохраняя ясность и покой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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