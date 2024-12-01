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Растущая Луна 2 — 14 декабря 2024: нюансы периода, что не стоит делать

Растущая Луна 2 — 14 декабря 2024: нюансы периода, что не стоит делать

Вместо поспешных решений лучше сосредоточиться на планировании и постепенном развитии своих идей. / Фото: ТСН.ua

Во время растущей Луны важно избегать кардинальных изменений или завершения дел, ведь энергия этого периода направлена на накопление, а не завершение.

В период растущей Луны со 2 по 14 декабря 2024 года важно учитывать, что это время способствует росту, накоплению энергии и новым начинаниям. Однако есть некоторые вещи, которых следует избегать, чтобы не помешать гармонии этого периода.

Нюансы периода:

  1. Эмоциональный подъем:
    Энергии много, но она может проявляться как чрезмерная эмоциональность или импульсивность. Важно держать себя в балансе и обдумывать решение.
  2. Рост напряжения:
    Ближе к полной Луне (14 декабря) энергетика становится максимально активной, поэтому возможно обострение конфликтов или перегрузка.

Что не стоит делать:

  1. Избегать завершения дел:
    Этот период не подходит для завершения проектов, подведения итогов или отказа от чего-либо значимого.
  2. Не стоит начинать большие уборки:
    Вместо избавления от старика лучше сосредоточиться на создании нового.
  3. Отложите большие операции или риски:
    Например, продажа недвижимости или большие финансовые риски лучше перенести на нисходящую Луну.
  4. Не перегружайте себя:
    Планируйте силы и время так, чтобы не устать от энтузиазма и желания сделать все сразу.
  5. Избегайте поспешных решений в отношениях:
    Лучше не принимать кардинальные решения (например, разрывы), поскольку эмоции могут быть не до конца осознанными.

Период растущей Луны лучше всего использовать для постепенного движения вперед, сохраняя ясность и покой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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