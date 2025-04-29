Растущая Луна 28 апреля — 11 мая 2025 года: что категорически запрещено делать

Луна / © ТСН.ua

Реклама

Растущая Луна — это период, когда на небе видна все большая часть Луны, и ее свет с каждой ночью становится ярче. С астрологической и эзотерической точки зрения это время активного роста, скопления сил, новейших начинаний и постепенного развития планов. Энергия в эти дни, естественно, поддерживает все, что мы стремимся приумножить в своей жизни — от идей и проектов до физической силы и внутреннего ресурса. Именно поэтому в период растущей Луны важно сознательно выбирать действия, мысли и намерения: они имеют тенденцию "расцветать" и набирать обороты вместе с Луной.

Во время растущей Луны, в частности с 28 апреля по 11 мая 2025 года, традиционно считается, что энергия Вселенной направлена на рост, накопление и развитие.

Резко что-то прекращать — разрывать отношения, увольняться с работы, резко менять жилье или планы. Решение о завершении лучше отложить до фазы нисходящей Луны.

Избавляться от вещей или привычек — очищение, жесткие детоксы, кардинальные диеты тоже не желательны. Все, что отпускается в это время, может возвращаться.

Начать дела без четкой стратегии — беспорядки и хаотичность могут привести к тому, что неуверенные начинания разрастутся в проблеме.

Конфликтовать и проявлять агрессию — ссоры сейчас могут набрать обороты и надолго испортить отношения.

Игнорировать потребность в восстановлении — перегрузка и пренебрежение сном, питанием, эмоциональным состоянием может привести к накоплению хронической усталости.

В общем правило простое:

Реклама

В растущую Луну все усиливается. Потому не запускайте то, чего не желаете растить в собственной жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг" .