- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 2 мин
Растущая Луна 28 апреля — 11 мая 2025 года: три ритуала для увеличения прибыли
В период растущей Луны каждое намерение, направленное на приумножение прибыли, имеет особую силу.
Растущая Луна с 28 апреля по 11 мая 2025 года — идеальный период для того, чтобы активизировать финансовый поток, заложить энергетическое зерно богатства и поддержать рост прибыли. В настоящее время все, что вы "сеете", имеет большую силу прорасти - в том числе и ваши доходы.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Держите три ритуала, которые помогут вам настроиться на энергию изобилия:
Ритуал "Кошелек, приманивающий деньги"
Что нужно: новый или очищенный кошелек, три монеты одинакового номинала, лавровый лист, несколько капель эфирного масла пачули или мяты.
Как делать:
Вечером на растущую Луну положите в кошелек монеты, лавровый лист и капните несколько капель эфирного масла. Произнесите: "Как Луна растет, так и мое изобилие прибывает. Пусть деньги текут свободно и легко. Так есть и так будет!".
Носите кошелек с этими символами весь период или до следующего новолуния.
Свечной ритуал с корицей
Что нужно: зеленая свеча, палочка корицы, немного меда или сахара.
Как делать:
На растущую Луну вечером зажгите зеленую свечу. Намажьте ее основой медом и немного посыпайте молотым сахаром или корицей. Глядя на огонь, представьте, как ваш кошелек наполняется, а проекты приносят плоды.
Проговаривайте:
"Деньги, придите легко, чисто и с радостью. Я готова принимать!"
Визуализация богатства на воде
Что нужно: стакан чистой воды, зеленый лист бумаги, ручка.
Как делать:
Напишите на листе свою финансовую цель – конкретно, в цифрах. Уложите лист под стакан с водой. Визуализируйте, как эта вода наполняется энергией прибыли. Утром выпейте ее с намерением:
“ Я принимаю достаток и позволяю ему свободно течь в мою жизнь”.
Повторяйте обряд несколько дней подряд.
Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.