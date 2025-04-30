Растущая Луна 28 апреля — 11 мая 2025 года: три ритуала для увеличения прибыли

Луна / © ТСН

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Растущая Луна с 28 апреля по 11 мая 2025 года — идеальный период для того, чтобы активизировать финансовый поток, заложить энергетическое зерно богатства и поддержать рост прибыли. В настоящее время все, что вы "сеете", имеет большую силу прорасти - в том числе и ваши доходы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Держите три ритуала, которые помогут вам настроиться на энергию изобилия:

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Ритуал "Кошелек, приманивающий деньги"

Что нужно: новый или очищенный кошелек, три монеты одинакового номинала, лавровый лист, несколько капель эфирного масла пачули или мяты.

Как делать:

Вечером на растущую Луну положите в кошелек монеты, лавровый лист и капните несколько капель эфирного масла. Произнесите: "Как Луна растет, так и мое изобилие прибывает. Пусть деньги текут свободно и легко. Так есть и так будет!".

Носите кошелек с этими символами весь период или до следующего новолуния.

Свечной ритуал с корицей

Что нужно: зеленая свеча, палочка корицы, немного меда или сахара.

Как делать:

На растущую Луну вечером зажгите зеленую свечу. Намажьте ее основой медом и немного посыпайте молотым сахаром или корицей. Глядя на огонь, представьте, как ваш кошелек наполняется, а проекты приносят плоды.

Проговаривайте:

"Деньги, придите легко, чисто и с радостью. Я готова принимать!"

Визуализация богатства на воде

Что нужно: стакан чистой воды, зеленый лист бумаги, ручка.

Как делать:

Напишите на листе свою финансовую цель – конкретно, в цифрах. Уложите лист под стакан с водой. Визуализируйте, как эта вода наполняется энергией прибыли. Утром выпейте ее с намерением:

“ Я принимаю достаток и позволяю ему свободно течь в мою жизнь”.

Повторяйте обряд несколько дней подряд.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.