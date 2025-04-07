Растущая Луна 30 марта-12 апреля 2025 года: что нельзя делать

Луна / © ТСН.ua

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Растущая Луна — это фаза лунного цикла, которая наступает сразу после новолуния и продолжается до полной Луны. В этот период Луна постепенно "нарастает на небе", ежедневно увеличиваясь в размерах. Символически — это время роста, расширения, накопления энергии и возможностей.

Об этом сообщила эзотерик Елена Кузьмич.

Считается, что в природе в это время активизируются процессы роста — растения тянутся к свету, вода поднимается по стеблям, а люди чаще ощущают внутренний подъем, вдохновение и желание действовать. Это благоприятный период для начала новых дел, формирования намерений, развития проектов, обучения, творчества и роста в разных сферах жизни.

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Однако вместе с этой активностью важно помнить о гармонии с ритмами природы. Есть вещи, которые не стоит делать на растущую Луну, чтобы не помешать естественному ходу событий или не создать препятствий для себя.

Вот список того, чего не стоит делать во время растущей Луны:

1. Завершать важные дела

Растущая Луна поддерживает начала, развитие, рост. Завершение в это время может пойти не на пользу или оказаться преждевременным.

2. Начинать очищение организма, диету или голодание

Организм больше накапливает, чем избавляется. Очищение будет менее эффективным, а диеты более сложными для соблюдения.

3. Делать операции, если они не срочные

В этот период может быть больше кровотечений, а процесс заживления — более длительным.

4. Резко обрезать волосы, если не хотите быстрого роста

Растущая Луна стимулирует рост волос и ногтей.

5. Начинать судебные процессы или конфликтные переговоры

Начавшиеся на этом этапе конфликты могут затянуться надолго и разрастаться.

6. Делать крупные необдуманные расходы

Финансовые потери, что произошли при растущей Луне, могут иметь эффект "пропасти" — сложно будет восстановить баланс.

7. Быть пассивным или откладывать инициативу

Это не прямой запрет, но важно помнить, что пассивность во время энергетического подъема может привести к потере возможностей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что мы сообщали, что во время ретроградной Венеры 2025 года важно избегать импульсивных решений в сфере любви и финансов, ведь они могут привести к непредсказуемым последствиям.