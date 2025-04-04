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Растущая Луна 30 марта-12 апреля 2025 года: что нужно сделать
В период растущей Луны энергия Вселенной направлена на усиление, поэтому все, что вы начнете в эти дни.
Растущая Луна — это фаза, которая начинается сразу после новолуния и продолжается до полнолуния. В 2025 году этот период длится с 30 марта по 12 апреля, и он несет в себе мощную энергию роста, обновления и активизации внутренних и внешних процессов.
Об этом сообщила эзотерик Елены Кузьмич.
Астрологические особенности:
Новолуние 30 марта в знаке Овна открывает мощное окно для начала новых дел. Овен – знак импульса, смелости и инициативы, поэтому следует использовать первые дни роста Луны для решительных шагов.
Постепенный переход Луны через знаки Тельца, Близнецов, Рака, Льва и Девы добавляет разнообразие энергиям периода: от стабильности и заботы о теле к вдохновению, коммуникации и наведению порядка.
Пик этого периода - Полнолуние 13 апреля в Весах, которая акцентирует темы гармонии, отношений, баланса между собой и миром.
Что следует сделать в этот период:
Начинать новые дела, проекты, знакомства. Все, что будет заложено в первые дни растущей Луны, имеет шанс на развитие.
Сеять – в прямом и переносном смысле. Время благоприятно как для посадки растений, так и для закладки новых идей, целей, мечт.
Фокусироваться на саморазвитии. Медитации на открытость, аффирмации на рост, обучение, физическая активность – все будет работать на усиление вас.
Упорядочивать пространство и привычки. Энергии Девы в конце цикла помогут структурировать хаос и закрепить результаты.
Работать с намерениями. Напишите список целей в месяц и ежедневно возвращайтесь к нему. Энергия Луны поддерживает регулярность.
Это прекрасное время, чтобы действовать со вдохновением, но с осознанием. Растущая Луна усиливает то, на чем мы фокусируемся, поэтому следует выбирать мысли, действия и слова с заботой о своем будущем.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что мы сообщали, что во время ретроградной Венеры 2025 года важно избегать импульсивных решений в сфере любви и финансов, ведь они могут привести к непредсказуемым последствиям.