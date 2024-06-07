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Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: что не стоит делать с точки зрения эзотерики

Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: что не стоит делать с точки зрения эзотерики

Что не стоит делать во время растущей Луны / Фото: ТСН.ua

Во время растущей Луны есть ряд определенных ограничений.

С точки зрения эзотерики, растущая Луна считается благоприятным временем для многих начинаний и действий. Однако есть некоторые вещи, которые не рекомендуется делать во время этой фазы лунного цикла:

  • Окончание важных дел и проектов: избегайте завершения крупных проектов или долгосрочных обязательств, поскольку энергия растущей Луны больше направлена на начало и развитие, а не на завершение.
  • Хирургические операции: хотя это чисто медицинский совет и всегда следует руководствоваться рекомендациями врача, некоторые эзотерики считают, что хирургические вмешательства во время растущей Луны могут привести к более длительному периоду заживления и большему риску осложнений.
  • Разрешение конфликтов: в этот период лучше избегать серьезных споров или попыток разрешить сложные конфликты, поскольку возрастающая энергия может усилить эмоции и сделать разрешение проблемы сложнее.
  • Стрижка волос: считается, что стрижка во время растущей Луны может привести к более быстрому отрастанию волос, что может быть нежелательным для тех, кто хочет сохранить новую прическу на более длительный период.
  • Уборка и избавление от лишнего: хотя это не категорически запрещено, некоторые эзотерики считают, что уборку и избавление от старых вещей лучше проводить во время нисходящей Луны, когда энергия направлена на уменьшение и очистку.
  • Запуск важных финансовых проектов: большие финансовые риски могут быть нежелательными, поскольку растущая Луна не гарантирует стабильности. Лучше начинать новые финансовые проекты на более стабильной фазе.
  • Подписание важных соглашений: если возможно, следует отложить подписание важных контрактов или соглашений до более стабильного периода, поскольку растущая Луна может влиять на изменения и нестабильность.

Эти рекомендации основываются на эзотерических верованиях и могут варьироваться в зависимости от конкретных традиций или индивидуальных убеждений. Важно помнить, что научных подтверждений влияния фаз Луны на такие аспекты жизни нет, и следует использовать эти советы в сочетании с разумными и рациональными решениями.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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