Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: что означает этот период

Считается, что все новое, начатое в настоящее время, будет расти и развиваться успешно.

С астрономической точки зрения, растущая Луна — это период лунного цикла, когда видимая освещенная часть Луны увеличивается от новолуния до полнолуния. Этот период длится примерно две недели и охватывает следующие фазы:

Новолуние: начало возрастающего периода, когда Луна находится между Землей и Солнцем, и ее освещенная часть не видна с Земли. Первая четверть: примерно через неделю после новолуния, половина Луны освещена и видима с Земли. Полнолуние: конец возрастающего периода, когда Луна находится на противоположной стороне Земли от Солнца, и вся его видимая часть освещена.

Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: астрология

С точки зрения астрологии, растущая Луна символизирует рост, развитие и новые начинания. В этот период энергия направлена на увеличение, обогащение и достижение целей. Астрологи считают это время благоприятным для следующих действий:

Начало новых проектов: считается, что все новое, начатое в это время, будет расти и развиваться успешно. Развитие личных целей: время для постановки новых целей и начала работы над их достижением. Финансовые операции и инвестиции: инвестиции и новые финансовые начинания могут иметь более благоприятное развитие. Здоровье и красота: благоприятный период для начала новых программ по уходу за здоровьем и внешностью.

Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: эзотерика

В эзотерической традиции растущая Луна ассоциируется с магическими практиками, направленными на рост, привлечение и приумножение. В этот период проводятся разные ритуалы, чтобы привлечь богатство, любовь, удачу и гармонию в жизнь. Вот несколько примеров:

Ритуалы для привлечения богатства: использование зеленых свечей, денежных амулетов и магических формул для приумножения финансового достатка. Любовные ритуалы: исполнение ритуалов для привлечения новых романтических отношений или укрепления действующих. Медитации и визуализации: практики, направленные на формирование положительных намерений и их реализацию.

Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: советы

Энергия роста: независимо от подхода, возрастающая Луна символизирует период активного развития и роста. Благоприятное время для начинаний: это время, когда все новые проекты и начинания имеют повышенную вероятность успеха. Фокус на положительные изменения: использование энергии растущей Луны для положительных изменений в жизни — в материальном, эмоциональном или духовном плане.

Растущая Луна является важным периодом во многих культурах и традициях, что дает людям возможность использовать энергию роста и развития для достижения своих целей и желаний.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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