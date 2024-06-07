Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Во время растущей Луны обратите внимание на то, что предлагают вам звезды.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на период растущей Луны 7-21 июня 2024 года рассказывает, что Рыбам нужно быть более выносливыми, а Девам следует найти "золотую середину".

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на период растущей Луны 7-21 июня 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж кубков"

Надо открыть сердце. В отношениях отважьтесь на нежность. На работе добавьте эмоциональности.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте перемен. В любви все пойдет кувырком. На работе ждите новых вызовов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Маг"

Уравновесьте свои чувства внутри. В отношениях сбалансируйте эмоции и рациональное. В рабочих моментах поступайте разумно.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка кубков"

Пора отдыхать. В отношениях отправляйтесь на свиданиях. А на работе нужно собраться на корпоратив.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Нужно делать выбор. В отношениях может быть больно. На работе нужно отдохнуть.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Умеренность"

Не переливайте из пустого в пустое. В любви найдите "золотую середину". В движении по карьерной лестнице делайте паузы.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Повешенный"

Все изменится. В отношениях не стоит ссориться. На работе ожидайте, что все изменится.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Возможны конфликты. В любви не нужно конфликтовать. В рабочих вызовах остерегайтесь врагов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете что делать, но боитесь. В отношениях следует преодолеть свои страхи. На работе будет тяжело.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – новые открытия. В любви попробуйте что-нибудь новое. На работе начните новый проект.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка мечей"

Ожидайте испытаний. В отношениях скрывайте эмоции. На работе остерегайтесь врагов.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж жезлов"

Будьте активны. В отношениях добавьте огня. А на работе следует быть более выносливыми.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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