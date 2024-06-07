Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: три эзотерических ритуала для увеличения прибыли

Растущая Луна считается благоприятным временем для привлечения богатства и финансового успеха. Вот три эзотерических ритуала, которые можно провести во время растущей Луны для увеличения прибыли:

Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: ритуал с денежным деревом

Что нужно:

Денежное дерево (пачули или другое растение, ассоциированное с богатством)

Золотые или зеленые ленты

Мелкие монеты

Ритуал:

Во время растущей Луны возьмите денежное дерево и посадите его в новый горшок, если оно еще не посажено. Завяжите золотые или зеленые ленты на ветвях дерева, визуализируя, как ваше богатство растет. Поставьте несколько мелких монет в горшок с растением, произнося: "Как это дерево растет и цветет, так и мое богатство растет и умножается." Ухаживайте за растением, уделяя ему внимание и любовь, что символизирует ваше намерение к увеличению финансового благосостояния.

Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: ритуал с денежным амулетом

Что нужно:

Зеленая свеча

Несколько монет или купюр

Маленький зеленый мешочек

Эфирное масло пачули или корицы

Ритуал:

Во время растущей Луны зажгите зеленую свечу на алтаре или специальном месте. Смажьте монеты или купюры эфирным маслом пачули или корицы, произнося: "Энергия растущей Луны, привлекай богатство и достаток в мою жизнь." Положите смазанные монеты или купюры в зеленый мешочек и завяжите его. Держите мешочек при себе или положите в своем кошельке, чтобы постоянно напоминать о вашем намерении привлечь богатство.

Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: ритуал с денежной водой

Что нужно:

Чаша с чистой водой

Несколько монет

Зеленая свеча

Эфирное масло мяты или базилика

Ритуал:

Во время растущей Луны наполните чашу чистой водой и положите туда несколько монет. Зажгите зеленую свечу рядом с чашей. Капните несколько капель эфирного масла мяты или базилика в воду, говоря: "Эта вода заряжается энергией растущей Луны, притягивает богатство и процветание." Оставьте чашу с водой и монетами на подоконнике или в другом месте, где она сможет получать свет Луны в течение ночи. Утром вылейте воду у входа в ваш дом или в месте, где вы храните свои финансы, визуализируя, как богатство входит в вашу жизнь.

Эти ритуалы помогут настроиться на привлечение богатства и изобилия в вашей жизни, используя энергию растущей Луны.

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