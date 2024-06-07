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Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: три эзотерических ритуала для увеличения прибыли

Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: три эзотерических ритуала для увеличения прибыли

Ритуалы и обряды во время растущей Луны помогут улучшить ваше финансовое состояние / Фото: ТСН.ua

Во время периода растущей Луны можно выполнить ряд эзотерических ритуалов.

Растущая Луна считается благоприятным временем для привлечения богатства и финансового успеха. Вот три эзотерических ритуала, которые можно провести во время растущей Луны для увеличения прибыли:

Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: ритуал с денежным деревом

Что нужно:

  • Денежное дерево (пачули или другое растение, ассоциированное с богатством)
  • Золотые или зеленые ленты
  • Мелкие монеты

Ритуал:

  1. Во время растущей Луны возьмите денежное дерево и посадите его в новый горшок, если оно еще не посажено.
  2. Завяжите золотые или зеленые ленты на ветвях дерева, визуализируя, как ваше богатство растет.
  3. Поставьте несколько мелких монет в горшок с растением, произнося: "Как это дерево растет и цветет, так и мое богатство растет и умножается."
  4. Ухаживайте за растением, уделяя ему внимание и любовь, что символизирует ваше намерение к увеличению финансового благосостояния.

Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: ритуал с денежным амулетом

Что нужно:

  • Зеленая свеча
  • Несколько монет или купюр
  • Маленький зеленый мешочек
  • Эфирное масло пачули или корицы

Ритуал:

  1. Во время растущей Луны зажгите зеленую свечу на алтаре или специальном месте.
  2. Смажьте монеты или купюры эфирным маслом пачули или корицы, произнося: "Энергия растущей Луны, привлекай богатство и достаток в мою жизнь."
  3. Положите смазанные монеты или купюры в зеленый мешочек и завяжите его.
  4. Держите мешочек при себе или положите в своем кошельке, чтобы постоянно напоминать о вашем намерении привлечь богатство.

Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: ритуал с денежной водой

Что нужно:

  • Чаша с чистой водой
  • Несколько монет
  • Зеленая свеча
  • Эфирное масло мяты или базилика

Ритуал:

  1. Во время растущей Луны наполните чашу чистой водой и положите туда несколько монет.
  2. Зажгите зеленую свечу рядом с чашей.
  3. Капните несколько капель эфирного масла мяты или базилика в воду, говоря: "Эта вода заряжается энергией растущей Луны, притягивает богатство и процветание."
  4. Оставьте чашу с водой и монетами на подоконнике или в другом месте, где она сможет получать свет Луны в течение ночи.
  5. Утром вылейте воду у входа в ваш дом или в месте, где вы храните свои финансы, визуализируя, как богатство входит в вашу жизнь.

Эти ритуалы помогут настроиться на привлечение богатства и изобилия в вашей жизни, используя энергию растущей Луны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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