Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: три эзотерических ритуала для увеличения прибыли

Во время периода растущей Луны можно выполнить ряд эзотерических ритуалов.
Растущая Луна считается благоприятным временем для привлечения богатства и финансового успеха. Вот три эзотерических ритуала, которые можно провести во время растущей Луны для увеличения прибыли:
Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: ритуал с денежным деревом
Что нужно:
- Денежное дерево (пачули или другое растение, ассоциированное с богатством)
- Золотые или зеленые ленты
- Мелкие монеты
Ритуал:
- Во время растущей Луны возьмите денежное дерево и посадите его в новый горшок, если оно еще не посажено.
- Завяжите золотые или зеленые ленты на ветвях дерева, визуализируя, как ваше богатство растет.
- Поставьте несколько мелких монет в горшок с растением, произнося: "Как это дерево растет и цветет, так и мое богатство растет и умножается."
- Ухаживайте за растением, уделяя ему внимание и любовь, что символизирует ваше намерение к увеличению финансового благосостояния.
Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: ритуал с денежным амулетом
Что нужно:
- Зеленая свеча
- Несколько монет или купюр
- Маленький зеленый мешочек
- Эфирное масло пачули или корицы
Ритуал:
- Во время растущей Луны зажгите зеленую свечу на алтаре или специальном месте.
- Смажьте монеты или купюры эфирным маслом пачули или корицы, произнося: "Энергия растущей Луны, привлекай богатство и достаток в мою жизнь."
- Положите смазанные монеты или купюры в зеленый мешочек и завяжите его.
- Держите мешочек при себе или положите в своем кошельке, чтобы постоянно напоминать о вашем намерении привлечь богатство.
Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: ритуал с денежной водой
Что нужно:
- Чаша с чистой водой
- Несколько монет
- Зеленая свеча
- Эфирное масло мяты или базилика
Ритуал:
- Во время растущей Луны наполните чашу чистой водой и положите туда несколько монет.
- Зажгите зеленую свечу рядом с чашей.
- Капните несколько капель эфирного масла мяты или базилика в воду, говоря: "Эта вода заряжается энергией растущей Луны, притягивает богатство и процветание."
- Оставьте чашу с водой и монетами на подоконнике или в другом месте, где она сможет получать свет Луны в течение ночи.
- Утром вылейте воду у входа в ваш дом или в месте, где вы храните свои финансы, визуализируя, как богатство входит в вашу жизнь.
Эти ритуалы помогут настроиться на привлечение богатства и изобилия в вашей жизни, используя энергию растущей Луны.
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