Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: важные приметы и предрассудки

Во время периода растущей Луны обратят внимание на важные предрассудки и приметы.

Растущая Луна сопровождается многими предрассудками и приметами, которые варьируются в зависимости от культуры и традиций.

Вот некоторые из самых распространенных:

Предрассудки и приметы во время растущей Луны:

Посадка растений: Считается, что растения, посаженные во время растущей Луны, растут лучше и приносят больше плодов.

Особенно это касается растений, которые приносят плоды над землей, например, томатов, огурцов и перца. Стрижка волос: Стричь волосы во время растущей Луны, чтобы они росли быстрее и были более густыми и здоровыми.

Это также считается благоприятным временем для начала новых косметических процедур. Финансовые операции: Предрассудок говорит, что начало новых финансовых проектов или инвестиций во время растущей Луны приведет к успеху и росту прибыли.

Привлечение новых возможностей для заработка также считается более удачным в этот период. Здоровье и лечение: Начало новых программ по уходу за здоровьем, таких как диеты или физические упражнения, считается более эффективным во время растущей Луны.

Лечение заболеваний может быть более успешным, поскольку организм лучше реагирует на лечение. Начало новых дел: Растущая Луна является благоприятным временем для начала новых проектов, дел или бизнеса, поскольку считается, что они будут расти и преуспевать. Очистка и уборка: Хотя уборка считается более удачной во время нисходящей Луны, некоторые предрассудки утверждают, что очищение жилья от негативной энергии может быть успешным и во время растущей Луны. Свадьба и помолвка: Многие культуры считают, что свадьба или помолвка, проведенная во время растущей Луны, принесут счастье, гармонию и процветание в браке. Сны: Сны, увиденные во время растущей Луны, считаются важными и пророческими. Они могут подсказать, как лучше поступать в будущем.

Народные приметы:

Если во время растущей Луны идет дождь, это обещает хороший урожай. Увидеть растущую Луну через правое плечо — к успеху и счастью. Найти деньги на улице во время растущей Луны — к финансовому процветанию.

Эти предрассудки и приметы передаются из поколения в поколение и, хотя у них нет научных доказательств, многие люди все еще верят в их силу и следуют им в своей повседневной жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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