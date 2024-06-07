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Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: важные приметы и предрассудки

Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: важные приметы и предрассудки

Считается, что растения, посаженные во время растущей Луны, растут лучше и приносят больше плодов. / Фото: ТСН.ua

Во время периода растущей Луны обратят внимание на важные предрассудки и приметы.

Растущая Луна сопровождается многими предрассудками и приметами, которые варьируются в зависимости от культуры и традиций.

Вот некоторые из самых распространенных:

Предрассудки и приметы во время растущей Луны:

  1. Посадка растений:

    • Считается, что растения, посаженные во время растущей Луны, растут лучше и приносят больше плодов.
    • Особенно это касается растений, которые приносят плоды над землей, например, томатов, огурцов и перца.

  2. Стрижка волос:

    • Стричь волосы во время растущей Луны, чтобы они росли быстрее и были более густыми и здоровыми.
    • Это также считается благоприятным временем для начала новых косметических процедур.

  3. Финансовые операции:

    • Предрассудок говорит, что начало новых финансовых проектов или инвестиций во время растущей Луны приведет к успеху и росту прибыли.
    • Привлечение новых возможностей для заработка также считается более удачным в этот период.

  4. Здоровье и лечение:

    • Начало новых программ по уходу за здоровьем, таких как диеты или физические упражнения, считается более эффективным во время растущей Луны.
    • Лечение заболеваний может быть более успешным, поскольку организм лучше реагирует на лечение.

  5. Начало новых дел:

    • Растущая Луна является благоприятным временем для начала новых проектов, дел или бизнеса, поскольку считается, что они будут расти и преуспевать.

  6. Очистка и уборка:

    • Хотя уборка считается более удачной во время нисходящей Луны, некоторые предрассудки утверждают, что очищение жилья от негативной энергии может быть успешным и во время растущей Луны.

  7. Свадьба и помолвка:

    • Многие культуры считают, что свадьба или помолвка, проведенная во время растущей Луны, принесут счастье, гармонию и процветание в браке.

  8. Сны:

    • Сны, увиденные во время растущей Луны, считаются важными и пророческими. Они могут подсказать, как лучше поступать в будущем.

Народные приметы:

  1. Если во время растущей Луны идет дождь, это обещает хороший урожай.
  2. Увидеть растущую Луну через правое плечо — к успеху и счастью.
  3. Найти деньги на улице во время растущей Луны — к финансовому процветанию.

Эти предрассудки и приметы передаются из поколения в поколение и, хотя у них нет научных доказательств, многие люди все еще верят в их силу и следуют им в своей повседневной жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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