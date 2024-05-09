Растущая Луна 9-22 мая 2024 года: что категорически запрещены работы с точки зрения эзотерики

В эзотерических верованиях не часто говорят о конкретных запретах, но некоторые практиканты считают, что во время растущей Луны некоторые действия могут нести меньшее оживление или даже негативные последствия.

Вот некоторые возможные ограничения:

Негативные мысли и ощущения: верят, что во время растущей Луны энергия поддерживает рост, поэтому важно удерживать в себе негативные мысли и ощущения, поскольку они могут оказать большее влияние на вашу среду.

Добавление "семян" неположительных идей или планов: во время растущей Луны, когда энергия растет, лучше избегать посева "семена" негативных идей или планов, которые могут привести к неблагоприятным последствиям в будущем.

Общение со злыми или токсичными людьми: согласно верованиям, энергия роста Луны может усилить взаимодействие между людьми. Поэтому важно оберегать себя от общения со злыми или токсичными лицами во избежание влияния их негативной энергии.

Разрушающие действия со злыми намерениями: растущая Луна считается временем усиления энергии, поэтому использование этой энергии для негативных целей может иметь серьезные последствия для личности и окружения.

Заниматься рискованными действиями или принимать важные решения наспех: при росте Луны энергия может повышать нашу эмоциональность и подталкивать нас к рискованным действиям. Избегайте принятия важных решений наспех и тщательно обдумывайте свои действия.

Откладывать важные дела на потом: при росте Луны может быть хорошо планировать и начинать новые проекты, но не следует откладывать важные дела на потом, особенно если они требуют большого внимания и сосредоточенности.

Игнорировать свои внутренние ощущения и интуицию: При росте Луны интуиция может быть особенно сильной. Следует стараться слушать свои внутренние ощущения и интуицию и действовать в соответствии с ними.