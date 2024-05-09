Растущая Луна 9-22 мая 2024 года: что категорически запрещены работы с точки зрения эзотерики

Период растущей Луны имеет свои первые эзотерические ограничения.
В эзотерических верованиях не часто говорят о конкретных запретах, но некоторые практиканты считают, что во время растущей Луны некоторые действия могут нести меньшее оживление или даже негативные последствия.
Вот некоторые возможные ограничения:
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Негативные мысли и ощущения: верят, что во время растущей Луны энергия поддерживает рост, поэтому важно удерживать в себе негативные мысли и ощущения, поскольку они могут оказать большее влияние на вашу среду.
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Добавление "семян" неположительных идей или планов: во время растущей Луны, когда энергия растет, лучше избегать посева "семена" негативных идей или планов, которые могут привести к неблагоприятным последствиям в будущем.
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Общение со злыми или токсичными людьми: согласно верованиям, энергия роста Луны может усилить взаимодействие между людьми. Поэтому важно оберегать себя от общения со злыми или токсичными лицами во избежание влияния их негативной энергии.
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Разрушающие действия со злыми намерениями: растущая Луна считается временем усиления энергии, поэтому использование этой энергии для негативных целей может иметь серьезные последствия для личности и окружения.
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Заниматься рискованными действиями или принимать важные решения наспех: при росте Луны энергия может повышать нашу эмоциональность и подталкивать нас к рискованным действиям. Избегайте принятия важных решений наспех и тщательно обдумывайте свои действия.
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Откладывать важные дела на потом: при росте Луны может быть хорошо планировать и начинать новые проекты, но не следует откладывать важные дела на потом, особенно если они требуют большого внимания и сосредоточенности.
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Игнорировать свои внутренние ощущения и интуицию: При росте Луны интуиция может быть особенно сильной. Следует стараться слушать свои внутренние ощущения и интуицию и действовать в соответствии с ними.
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Забывать о самозащите: повышенная энергия при росте Луны может привести к потере связи с землей и самозащите. Помните о важности центрирования и земли соединения, особенно при использовании эзотерических практик.
Эти рекомендации могут помочь сохранить гармонию и сбалансированность при росте Луны.
Важно помнить, что эзотерические верования могут отличаться в зависимости от традиций, индивидуальных убеждений и практик. Поэтому всегда полезно самостоятельно исследовать и изучать эти вопросы, чтобы понять, какие подходы больше всего соответствуют вашему пути.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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