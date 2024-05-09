Растущая Луна 9-22 мая 2024 года: популярные предрассудки и приметы

Многие люди используют это время для начала новых проектов, выполнения целей и воплощения мечты в жизнь.

Суеверие с точки зрения эзотерики – это особое верование или практика, которая имеет за собой странную или нерациональную силу или энергию.

В контексте эзотерики предрассудки часто связаны с ритуалами, приметами, символами или действиями, которые считаются благоприятными или опасными по определенным энергетическим или духовным причинам.

В этом свете растущая Луна всегда привлекала внимание и вызывала интересные верования и приметы. Вот некоторые из них:

Стрижка волос: считается, что стрижка волос при росте Луны благоприятно влияет на их рост и здоровье. Поэтому многие люди выбирают это время для стрижки волос с целью содействия его росту и густоте. Увеличение силы растений: существует верование, что растения, посеянные при росте Луны, будут расти сильнее и плодовитее. Поэтому посадка садовых культур часто происходит во время этой фазы Луны. Позитивная энергия для новых начал: возрастающая Луна часто воспринимается как время новых начал и возможностей. Многие люди используют это время для начала новых проектов, выполнения целей и воплощения мечты в жизнь. Улучшение самочувствия: некоторые верят, что при росте Луны энергия людей также растет, что может приводить к улучшению самочувствия и общего состояния здоровья. Использование кристаллов и камней: считается, что ношение камней, символизирующих рост и развитие (например, кварц или турмалин), при росте Луны может укрепить его положительное влияние на вашу энергию и жизненный путь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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