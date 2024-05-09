Растущая Луна 9-22 мая 2024 года: три эзотерических ритуала для развития

В астрологии растущая Луна начинается после новолуния и продолжается до полнолуния. Это период, когда Луна увеличивает свою видимую часть на небе. Это также известно как фаза роста Луны.

В астрологии растущая Луна часто воспринимается как время нового начала, роста, развития и положительного направления. Это считается благоприятным периодом начала новых проектов, воплощения идей в жизнь и развития личности.

Подобрали для вас три эзотерических ритуала, которые можно выполнить во время растущей Луны с целью содействовать росту и развитию:

Ритуал "Свеча с намерениями" : Материалы: белая свеча, лист бумаги, ручка, ароматические масла (опционально). Шаги: Зажгите свечу и положите ее перед собой.

Напишите на листе бумаги свое намерение или цель, которую вы хотите достичь.

Представьте, что ваша энергия и намерение переходят на бумагу.

Положите письмо под свечу и дайте ему сгореть, визуализируя, как ваша цель уже достигнута. Ритуал "Заряжание кристаллов" : Материалы: ваши любимые кристаллы, вода, чаша или прозрачный контейнер, полный лунного света. Шаги: Разместите свои кристаллы в воде в чаше или контейнере.

Поставьте их во двор, где они получат максимальное количество лунного света.

Визуализируйте, как лунный свет проникает в кристаллы, заряжая их положительной энергией и мощностью. Ритуал "Символическое сеяние семян" : Материалы: маленькие предметы, символизирующие ваши цели или мечты, глубокая миска с землей. Шаги: Во время полного лунного света наполните миску землей.

Разместите в миске символические предметы, представляющие ваши мечты или цели.

Представьте, как эти предметы являются семенами вашего будущего успеха и развития.

Поводите руки над миской, воображая, как ваша энергия способствует росту и развитию ваших мечтаний.

Эти ритуалы могут быть индивидуализированы в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Важно отдать себя процессу и почувствовать соединение с энергией роста Луны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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