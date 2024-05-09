Растущая Луна 9-22 мая 2024 года: три эзотерических ритуала для развития

Ростная Луна – хорошее время для выполнения ритуалов.
В астрологии растущая Луна начинается после новолуния и продолжается до полнолуния. Это период, когда Луна увеличивает свою видимую часть на небе. Это также известно как фаза роста Луны.
В астрологии растущая Луна часто воспринимается как время нового начала, роста, развития и положительного направления. Это считается благоприятным периодом начала новых проектов, воплощения идей в жизнь и развития личности.
Подобрали для вас три эзотерических ритуала, которые можно выполнить во время растущей Луны с целью содействовать росту и развитию:
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Ритуал "Свеча с намерениями" :
Материалы: белая свеча, лист бумаги, ручка, ароматические масла (опционально).
Шаги:
- Зажгите свечу и положите ее перед собой.
- Напишите на листе бумаги свое намерение или цель, которую вы хотите достичь.
- Представьте, что ваша энергия и намерение переходят на бумагу.
- Положите письмо под свечу и дайте ему сгореть, визуализируя, как ваша цель уже достигнута.
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Ритуал "Заряжание кристаллов" :
Материалы: ваши любимые кристаллы, вода, чаша или прозрачный контейнер, полный лунного света.
Шаги:
- Разместите свои кристаллы в воде в чаше или контейнере.
- Поставьте их во двор, где они получат максимальное количество лунного света.
- Визуализируйте, как лунный свет проникает в кристаллы, заряжая их положительной энергией и мощностью.
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Ритуал "Символическое сеяние семян" :
Материалы: маленькие предметы, символизирующие ваши цели или мечты, глубокая миска с землей.
Шаги:
- Во время полного лунного света наполните миску землей.
- Разместите в миске символические предметы, представляющие ваши мечты или цели.
- Представьте, как эти предметы являются семенами вашего будущего успеха и развития.
- Поводите руки над миской, воображая, как ваша энергия способствует росту и развитию ваших мечтаний.
Эти ритуалы могут быть индивидуализированы в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Важно отдать себя процессу и почувствовать соединение с энергией роста Луны.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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