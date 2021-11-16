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Растущая Луна: что делать и чего категорически нужно избегать

Растущая Луна: что делать и чего категорически нужно избегать

ТСН.ua

Растущая Луна - это идеальное время для любых начинаний.

Астрологи выделяют несколько фаз лунного месяца. И каждой из них присуща своя энергия. Луна обладает особой силой, и ее фазы влияют на каждого из нас. В этом материале мы расскажем вам о растущей Луне. 

Фазы Луны в астрологии

Традиционно всего различают четыре фазы Луны в астрологии:

  • Новолуние.
  • Растущая Луна. 
  • Полнолуние.
  • Убывающая Луна. 

Растущая Луна: что это такое 

Период от новолуния до полнолуния называется временем растущей Луны. Это время благоприятно для человека, потому что в этот период наблюдается аккумулирование энергии в организме. Можно и даже нужно посвятить себя планированию новых дел и постепенному осуществлению задуманных планов.

Растущая Луна: как узнать на небе

Если вы видите на небе узкий серп, "рожки" которого направлены влево, то это значит, что началась первая фаза растущей Луны. Она длится с 1 по 7 лунный день. После новолуние начитается расцвет, поднимается настроение, мысли становятся все оптимистичнее, а сил становится больше.

Растущая Луна: эзотерика

Это идеальное время для любых начинаний: заводите новые знакомства, стройте планы на месяц, посадите на даче цветы, обновите гардероб. В этот период хорошо бы что-то выращивать, создавать, совершенствовать. Если вы давно хотите купить абонемент в спортзал, - все это нужно делать на растущую Луну. Если давно мечтали научиться рисовать или выучить иностранный язык, начинайте осваивать новое именно в этот период.

Также это идеальное время для любых начинаний: заводите новые знакомства, стройте планы на месяц. В этот период хорошо заняться тем, до чего давно не доходили руки. Заняться самосовершенствованием.

Растущая Луна: что нужно делать 

Фаза растущей Луны — время, когда можно запросто привлечь в жизнь нужные перемены. В этом период хорошо избавиться от неприятностей и начать путь к процветанию.

  • не сомневайтесь в своих силах;
  • доверяйте внутреним импульсам;
  • не теряйте время впустую;
  • воплощайте смелые идеи в жизнь;
  • будьте настойчивыми;
  • будьте осмотрительными;
  • избегайте промахов;
  • получайте желаемое;
  • настройтесь на оптимизм;
  • окружите себе верными людьми;
  • наберитесь смелости;
  • вычеркните из своей жизни токсичных личностей;
  • скажите "нет" манипуляторам, завистникам и недоброжелателям. 

Растущая Луна: что категорически запрещено делать

  1. Путешествовать.
  2. Заниматься спортом.
  3. Болтать попусту. 
  4. Переедать. 
  5. Пускать дела на самотек.
  6. Пасовать перед рискованными деловыми предложениями.
  7. Садиться на диету.
  8. Ссориться и ругаться. 

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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