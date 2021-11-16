Растущая Луна: что делать и чего категорически нужно избегать

Растущая Луна: что делать и чего категорически нужно избегать

Растущая Луна - это идеальное время для любых начинаний.

Астрологи выделяют несколько фаз лунного месяца. И каждой из них присуща своя энергия. Луна обладает особой силой, и ее фазы влияют на каждого из нас. В этом материале мы расскажем вам о растущей Луне.

Фазы Луны в астрологии

Традиционно всего различают четыре фазы Луны в астрологии:

Новолуние.

Растущая Луна.

Полнолуние.

Убывающая Луна.

Растущая Луна: что это такое

Период от новолуния до полнолуния называется временем растущей Луны. Это время благоприятно для человека, потому что в этот период наблюдается аккумулирование энергии в организме. Можно и даже нужно посвятить себя планированию новых дел и постепенному осуществлению задуманных планов.

Растущая Луна: как узнать на небе

Если вы видите на небе узкий серп, "рожки" которого направлены влево, то это значит, что началась первая фаза растущей Луны. Она длится с 1 по 7 лунный день. После новолуние начитается расцвет, поднимается настроение, мысли становятся все оптимистичнее, а сил становится больше.

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Растущая Луна: эзотерика

Это идеальное время для любых начинаний: заводите новые знакомства, стройте планы на месяц, посадите на даче цветы, обновите гардероб. В этот период хорошо бы что-то выращивать, создавать, совершенствовать. Если вы давно хотите купить абонемент в спортзал, - все это нужно делать на растущую Луну. Если давно мечтали научиться рисовать или выучить иностранный язык, начинайте осваивать новое именно в этот период.

Также это идеальное время для любых начинаний: заводите новые знакомства, стройте планы на месяц. В этот период хорошо заняться тем, до чего давно не доходили руки. Заняться самосовершенствованием.

Растущая Луна: что нужно делать

Фаза растущей Луны — время, когда можно запросто привлечь в жизнь нужные перемены. В этом период хорошо избавиться от неприятностей и начать путь к процветанию.

не сомневайтесь в своих силах;

доверяйте внутреним импульсам;

не теряйте время впустую;

воплощайте смелые идеи в жизнь;

будьте настойчивыми;

будьте осмотрительными;

избегайте промахов;

получайте желаемое;

настройтесь на оптимизм;

окружите себе верными людьми;

наберитесь смелости;

вычеркните из своей жизни токсичных личностей;

скажите "нет" манипуляторам, завистникам и недоброжелателям.

Растущая Луна: что категорически запрещено делать

Путешествовать. Заниматься спортом. Болтать попусту. Переедать. Пускать дела на самотек. Пасовать перед рискованными деловыми предложениями. Садиться на диету. Ссориться и ругаться.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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