Растущая Луна: что делать и чего категорически нужно избегать

Растущая Луна - это идеальное время для любых начинаний.
Астрологи выделяют несколько фаз лунного месяца. И каждой из них присуща своя энергия. Луна обладает особой силой, и ее фазы влияют на каждого из нас. В этом материале мы расскажем вам о растущей Луне.
Фазы Луны в астрологии
Традиционно всего различают четыре фазы Луны в астрологии:
- Новолуние.
- Растущая Луна.
- Полнолуние.
- Убывающая Луна.
Растущая Луна: что это такое
Период от новолуния до полнолуния называется временем растущей Луны. Это время благоприятно для человека, потому что в этот период наблюдается аккумулирование энергии в организме. Можно и даже нужно посвятить себя планированию новых дел и постепенному осуществлению задуманных планов.
Растущая Луна: как узнать на небе
Если вы видите на небе узкий серп, "рожки" которого направлены влево, то это значит, что началась первая фаза растущей Луны. Она длится с 1 по 7 лунный день. После новолуние начитается расцвет, поднимается настроение, мысли становятся все оптимистичнее, а сил становится больше.
Растущая Луна: эзотерика
Это идеальное время для любых начинаний: заводите новые знакомства, стройте планы на месяц, посадите на даче цветы, обновите гардероб. В этот период хорошо бы что-то выращивать, создавать, совершенствовать. Если вы давно хотите купить абонемент в спортзал, - все это нужно делать на растущую Луну. Если давно мечтали научиться рисовать или выучить иностранный язык, начинайте осваивать новое именно в этот период.
Также это идеальное время для любых начинаний: заводите новые знакомства, стройте планы на месяц. В этот период хорошо заняться тем, до чего давно не доходили руки. Заняться самосовершенствованием.
Растущая Луна: что нужно делать
Фаза растущей Луны — время, когда можно запросто привлечь в жизнь нужные перемены. В этом период хорошо избавиться от неприятностей и начать путь к процветанию.
- не сомневайтесь в своих силах;
- доверяйте внутреним импульсам;
- не теряйте время впустую;
- воплощайте смелые идеи в жизнь;
- будьте настойчивыми;
- будьте осмотрительными;
- избегайте промахов;
- получайте желаемое;
- настройтесь на оптимизм;
- окружите себе верными людьми;
- наберитесь смелости;
- вычеркните из своей жизни токсичных личностей;
- скажите "нет" манипуляторам, завистникам и недоброжелателям.
Растущая Луна: что категорически запрещено делать
- Путешествовать.
- Заниматься спортом.
- Болтать попусту.
- Переедать.
- Пускать дела на самотек.
- Пасовать перед рискованными деловыми предложениями.
- Садиться на диету.
- Ссориться и ругаться.
Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.
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