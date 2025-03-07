Растущая Луна от 1 до 13 марта 2025 года: что категорически запрещено делать

Период возрастающей Луны способствует активному росту и реализации задуманного, поэтому важно действовать решительно, но в то же время осознанно.

Растущая Луна – это фаза, когда Луна после новолуния постепенно набирает силу, увеличивая свою освещенную часть. В настоящее время происходит накопление энергии, активизируется рост и развитие в разных сферах жизни. Влияние Луны помогает воплощать в жизнь идеи, закладывать основы для долгосрочных планов и работать над собой.

С 1 по 13 марта 2025 года растущая Луна проходит через разные знаки Зодиака, что придает периоду особые черты:

В начале марта (Луна в Рыбах) хорошо заниматься духовными практиками, планированием.

(Луна в Рыбах) хорошо заниматься духовными практиками, планированием. Середина периода (Луна в Овне, Тельце, Близнецах) благоприятна для активных действий, финансового развития, обучения.

(Луна в Овне, Тельце, Близнецах) благоприятна для активных действий, финансового развития, обучения. В конце возрастающей фазы (Луна в Ракове, Леве) следует уделить внимание семейным вопросам, эмоциям и творческим проектам.

Луна в астрологии: что она символизирует?

Луна – это одно из важнейших небесных тел в астрологии, отвечающее за:

Эмоциональное состояние – влияет на настроение, реакции, интуицию.

– влияет на настроение, реакции, интуицию. Физическое состояние – влияет на здоровье, уровень энергии и общее самочувствие.

– влияет на здоровье, уровень энергии и общее самочувствие. Коммуникация и взаимоотношения – регулирует эмоциональную вовлеченность, влияет на семейные отношения.

– регулирует эмоциональную вовлеченность, влияет на семейные отношения. Рост и развитие – особенно во время растущей Луны способствует всему новому, начинанию, учебному процессу.

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Что категорически запрещено делать в этот период?

Разрушать что-то важное – не стоит завершать проекты, разрывать отношения или сдаваться на полпути.

– не стоит завершать проекты, разрывать отношения или сдаваться на полпути. Лениться и игнорировать возможности – это активный период, и если его не использовать, можно упустить шанс на успех.

– это активный период, и если его не использовать, можно упустить шанс на успех. Проводить серьезные хирургические операции – растущая Луна может провоцировать отеки и длительное заживление.

– растущая Луна может провоцировать отеки и длительное заживление. Заниматься глубоким очищением организма – детоксикацию лучше планировать на нисходящую Луну.

– детоксикацию лучше планировать на нисходящую Луну. Одалживать большие суммы денег или оформлять кредиты – из-за высокой динамики этот период не подходит для долговых обязательств.

Растущая Луна в марте 2025 года – идеальный период для развития, реализации идей и активной работы над будущим. Используйте его для положительных изменений, но избегайте разрушительных действий, финансовых рисков и чрезмерных нагрузок.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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