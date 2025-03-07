Растущая Луна от 1 до 13 марта 2025 года: что категорически запрещено делать

Период возрастающей Луны способствует активному росту и реализации задуманного, поэтому важно действовать решительно, но в то же время осознанно.
Растущая Луна – это фаза, когда Луна после новолуния постепенно набирает силу, увеличивая свою освещенную часть. В настоящее время происходит накопление энергии, активизируется рост и развитие в разных сферах жизни. Влияние Луны помогает воплощать в жизнь идеи, закладывать основы для долгосрочных планов и работать над собой.
С 1 по 13 марта 2025 года растущая Луна проходит через разные знаки Зодиака, что придает периоду особые черты:
- В начале марта (Луна в Рыбах) хорошо заниматься духовными практиками, планированием.
- Середина периода (Луна в Овне, Тельце, Близнецах) благоприятна для активных действий, финансового развития, обучения.
- В конце возрастающей фазы (Луна в Ракове, Леве) следует уделить внимание семейным вопросам, эмоциям и творческим проектам.
Луна в астрологии: что она символизирует?
Луна – это одно из важнейших небесных тел в астрологии, отвечающее за:
- Эмоциональное состояние – влияет на настроение, реакции, интуицию.
- Физическое состояние – влияет на здоровье, уровень энергии и общее самочувствие.
- Коммуникация и взаимоотношения – регулирует эмоциональную вовлеченность, влияет на семейные отношения.
- Рост и развитие – особенно во время растущей Луны способствует всему новому, начинанию, учебному процессу.
Что категорически запрещено делать в этот период?
- Разрушать что-то важное – не стоит завершать проекты, разрывать отношения или сдаваться на полпути.
- Лениться и игнорировать возможности – это активный период, и если его не использовать, можно упустить шанс на успех.
- Проводить серьезные хирургические операции – растущая Луна может провоцировать отеки и длительное заживление.
- Заниматься глубоким очищением организма – детоксикацию лучше планировать на нисходящую Луну.
- Одалживать большие суммы денег или оформлять кредиты – из-за высокой динамики этот период не подходит для долговых обязательств.
Растущая Луна в марте 2025 года – идеальный период для развития, реализации идей и активной работы над будущим. Используйте его для положительных изменений, но избегайте разрушительных действий, финансовых рисков и чрезмерных нагрузок.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
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